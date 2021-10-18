تعلم صناعة المخبوزات في إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

إذا كنت تريد أن تصبح خبيراً في صنع العجين أو تعلم كيفية خبز البيتزا المثالية، يمكنك ذلك عبر المشاركة في ورش عمل ينظمها المخبز البريطاني "بريد أهيد" bread ahead في إكسبو 2020 دبي.



المخبز المتخصص بتنظيم ورش عمل وإعطاء دروس في صناعة المخبوزات سينظم دورات أسبوعية (مرتين أسبوعيا) لتعليم أسرار أشهر الأطعمة وقاعدة العجين المثالية وصناعة الخبز، والبيتزا، والكعك، والمعجنات الفرنسية، والإيطالية، وغيرها، وذلك داخل مخبزه المتواجد بمنطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي.



يمكن للراغبين، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، تجربة ورشة عمل المخبوزات الإيطالية في الساعة 13:00 أوالساعة 16:00، التي سيحصلون خلالها على نصائح لصنع خبز "الفوكاشيا"، و"الشيباتا"، و"الجريسيني"، ولهم حرية البقاء في الجوار لحضور ورشة عمل حول كيفية تحضير "الدوناتس"في الساعة 18:00 والساعة 20:00، التي ستعلمهم كيفية صنع هذه الحلويات اللذيذة باستخدام مكونات بسيطة. كما بإمكان المشاركين زيارة مخبز "بريد أهيد" في أيام الآحاد لحضور ورشة عمل الخبز الحامض باستخدام الخميرة الطبيعية في الساعة 13:00 والساعة 16:00، أو بدلا عن ذلك يمكنهم تجربة حضور أفضل ورشة عمل لصنع "البيتزا" في الساعة 18:00 والساعة 21:00.



تكلف كل دورة تدريبية مبلغ 250 درهما، ويمكن للزوار حجز مقاعدهم عبر الاتصال على:0501310278.



كايل كاولز، المعلم المسؤول عن تدريب المشتركين في ورشة العمل قال: "هي المرة الأولى التي نقوم بورش عمل خارج المملكة المتحدة، وهنا تحديداً في إكسبو 2020 دبي. نحن متحمسون جدا لتعريف الناس بالخبز، وإعطاء نصائح للهواة والمحترفين، ونريد فقط أن يعود الناس لطهي الطعام وصنعه منزليا، فلا شيء يضاهي صنع رغيف خبز طازج بأيدينا".



وقال ماثيو جونز، مالك "بريد أهيد": إن "شركتنا تملك طموحا عالميا، ووجودنا هنا في دبي هو خطوتنا الأولى. هي فرصة رائعة أن تتعامل مع جمهور متنوع من جميع أنحاء العالم. أنا خباز منذ الصغر، تعلمت المهنة مع المشي، لذا أنا حريص جدا على تعليم الجميع الخبز، ليصبحوا خبازين محترفين، ولهذا ننظم أكثر من 20 ورشة عمل مختلفة من أجل هذا الهدف".