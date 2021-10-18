مفوض بيلاروسيا: إكسبو 2020 فرصة عالمية لعرض إبداعات الدول العصرية

المصدر: وام

أكد ألكسندر غوريانوف النائب الأول لوزير خارجية بيلاروسيا المفوض العام لبلاده في إكسبو 2020 دبي: أن إكسبو 2020 دبي أحد أهم الفعاليات الدولية التي تتيح الفرصة للدول المشاركة لعرض إبداعاتها وتقنياتها وإنجازاتها العصرية، إضافة إلى استعراض تاريخها وثقافتها وتقاليدها ليمثل أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم منصة لجمع دول العالم للعمل سوياً لمعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه العالم، مشيداً بجهود الإمارات في استضافة الحدث كونها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنظم فعالياته".



وقال غوريانوف: إن "بيلاروسيا والإمارات تربطهما علاقات متميزة راسخة وممتدة تمثل أرضية صلبة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم وغيرها من المجالات الاستراتيجية".



وأضاف: إن "جناح بيلاروسيا في إكسبو 2020 دبي يروج لفرص التعاون بين بلاده والإمارات ودول العالم في مختلف المجالات في ظل ما يوفره الحدث الدولي من منصة تعاون عالمية من شأنها تعزيز العلاقات الإنسانية وتطويرها لصناعة مستقبل مزدهر بمشاركة الجميع".



وأثنى المفوض العام لبيلاروسيا بنجاح الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي في ظل جائحة "كورونا" التي يشهدها العالم وتمكنها من التغلب على هذا التحدي بجدارة، مشيراً إلى أن انعقاد الحدث الدولي الهام في تلك الظروف يدفع البشرية للتعاون سويا للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الدولية.



وقال ألكسندر غوريانوف: إن "حكومة الإمارات أثبتت قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى مثل إكسبو، ونحن مقتنعون بأنه بدعم القيادة في دولة الإمارات سيصبح هذا الحدث معلما هاما لن ينسى".



وذكر أن جناح بلاده في إكسبو 22020 دبي يروج للمزايا التنافسية التي تقدمها بيلاروسيا في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافة والطبيعة والتعليم إضافة إلى تسليط الضوء على كيف يمكن للاستثمارات الذكية أن تؤدي إلى تطور تكنولوجي متقدم يعزز حياة الناس.



وأشار إلى أن "بيلاروسيا تتمتع بإمكانيات ابتكارية كبيرة تسعى لتقديمها في هذا الحدث الدولي من أجل جذب الاستثمارات التي ستكون بمثابة عامل تمكين لمزيد من التنمية الاقتصادية في بلادنا".



وأشاد المفوض العام لبيلاروسيا بحفل افتتاح إكسبو 2020 دبي المبهر والانطلاقة القوية التي حظيت بمتابعة العالم مشيرا إلى زيارة ميرا سينغ إحدى أشهر الفنانات في بيلاروسيا إلى جناح بيلاروسيا والتي شاركت في حفل افتتاح هذا الحدث الدولي الهام.. وقال: " فخورون بأبناء وطننا في دبي".