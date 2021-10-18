تعرف إلى فعاليات اليوم إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات الكبرى ليوم الإثنين، وبرامج وأنشطة الأيام الثلاثة المقبلة 19-20-21 أكتوبر الجاري، وأبرزها:



أسبوع الفضاء مستمر حتى 23 أكتوبر

لطالما جذب موضوع السفر إلى الفضاء واستكشافه الاهتمام لأجيال، في الوقت الذي لايزال فيه فضاؤنا الخارجي أحد الموارد القليلة المشتركة بيننا بالفعل. وفي أسبوع الفضاء، سيسلط إكسبو 2020 دبي، الضوء على أحدث الابتكارات في مجال أبحاث الفضاء والسفر، وسيوفر أيضا منصة لمناقشة القضايا الملحة.



رواية لقصص مشرفة/ حكايات الطموح العظيم والأمل

-انضم لمجموعة من الخبراء في مجال رواية القصص والاتصال، ممن يعملون مع وكالات الفضاء، وهم يشاركون قصصا ملهمة، تستعرض:

-هزاع المنصوري، رائد فضاء إماراتي

-إليزابيث لاندو، أخصائي أول الاتصال في ناسا

-سويشي نوجوشي، مهندس طيران ورائد فضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية

-15:00-18:00، مدرج تيرّا



ندوة افتراضية لمدة نصف يوم

-ستتواجد جمعية الفضاء التشيليةACHIDE، في جناح جمهورية تشيلي، لتستعرض المشاريع الفضائية لأعضائها

-10:00- 22:00، الجناح التشيلي

-جلسة الفضاء

-سيتناقش أربعة من المتحدثين حول علم الفضاء في الباكستان

-10:00-22:00، مركز دبي الدولي للمعارض، القاعة 2A المجمع الجنوبي



رحلة نحو الجمال: من إقليم "أبوليا" الإيطالي، إلى القاعة الفضائية

-تعلم المزيد حول الكيفية التي أصبحت إيطاليا من خلالها أول دولة أوروبية تنشئ وتدير ميناءً فضائيا على أراضيها الوطنية

-11:00-12:30، الجناح الإيطالي



الفضاء لأجل الاستدامة

-رواد الفضاء، المبتكرين، والشخصيات العلمية سيناقشون آثار الاستكشافات الفضائية على الاستدامة، والصحة، والعافية والأمن

-16:00-18:00 الجناح الإيطالي



الكون

-انطلق في رحلة نحو النجوم

-19:45، ساحة الوصل



اليوم الوطني لتيمور الشرقية

-مؤتمر صحفي، مع مجموعة من المتحدثين من ضمنهم سعادة جواكيم أمارال، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية

-14:00 مركز إكسبو الإعلامي



المهرجان الروسي

-يستعرض المهرجان أفضل فناني روسيا الشعبيين، والفريق الرسمي للرقص والغناء من جمهورية كومي، وفرقة "إلبروز" للرقص الشركسي

-17:00-19:00، مسرح "دبي ميلينيوم"



المؤتمر الدولي الأول للمركز العالمي للموهبة والابتكار

-إحدى مبادرات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم، سيشهد الحدث الافتتاح الرسمي للمؤتمر ، الذي ينعقد تحت شعار "تنمية المواهب لعصر جديد"

-يجمع المؤتمر نخبة من الباحثين الرفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة تعليم الموهوبين

-ينعقد المؤتمر على مدار هذا الأسبوع في الموقع، وافتراضيا، لغاية الخميس 21 أكتوبر

-للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: wgc@ha.ae



منتصف الفصل الدراسي

-تمثل أجنحة معظم مشاركينا الدوليين، أماكن جذب مثالية لقضاء العطلات الدراسية. ومنها:



-لوكسمبورغ – زلاجة بطول 21 مترا، جاهزة لأخذ الزوار في رحلة عبر الريف النابض بالحياة

-تونغا – زُر الغابة المسحورة، المليئة بمستشعرات الحركة، حيث تتفتح الزهور لدى اقترابك منها

-موناكو – التقي البطاريق الروبوتية، والعب لعبة توجيه فرخ البطريق الصغير إلى بيته

-جناح ألمانيا – تعرّف على ما يقدمه المنهج الخاص



-جرب، أيضا، أماكن الجذب التالية لتنعم بالأجواء العائلية:

-مستكشف إكسبو – رحلة تحفها المناظر الخلابة في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي، على متن قطار مستدام

-ملعب راشد – تشمل أهم الأنشطة "القروش في الينابيع" و"زلاجات الحيتان" وغير ها

-مغامرات لطيفة – تضم غرفة تنعدم فيها الجاذبية الأرضية، ونموذجا محاكيا لمسبار الأمل



-استمتع بإجازة منتصف الفصل الدراسي مع عروض وترفيه خاص، يشمل:



-المخيم الأسترالي الرياضي للأطفال، الساعة 0900-1200، منطقة الرياضة واللياقة

-الألعاب الشيقة مع فورزاليرو، ألعاب سحرية، وموسيقى، وعروض كوميدية، الساعة 13:00، 15:00، و18:00، جناح بادن فورتمبيرغ.

-عوشة والقمر، عرض غامر جديد في ساحة الوصل الساعة 18:35-18:50



الفعاليات القادمة:



19 اكتوبر

-اليوم الوطني، لجمهورية غيانا - الساعة 10:15، ساحة الوصل

-المنتدى الوطني لأعمال الفضاء: يسلط الضوء على التقنية والتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، توقيتات متنوعة، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، قاعة (2A)

-منتدى مستقبل الغذاء: مناقشة مع ممثلين من قطاع الأطعمة والمشروبات، الساعة 07:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، قاعة (1A)

-المجلس العالمي| دروس من الفضاء:

-تطبيق المنهجيات المستخدمة في الفضاء لمقاومة التغيرات المناخية، 16:00-18:00، مدرج تيرّا

-جناح المرأة بالتعاون مع "كارتييه": سلسلة الاستثناءات- إطلاق "هي تتاجر"، إطلاق عالمي بالتعاون مع مركز التجارة العالمي في جينيف، وبرنامج دبي لتنمية الصادرات، بهدف جمع رياديات الأعمال للتدريب وبناء القدرات، وتنمية شبكة العلاقات والكثير غيرها، 12:30- 14:30، جناح المرأة

-المؤتمر الصحفي الخاص بمنتدى "أقدر" العالمي، منصة عالمية للقياديين، والخبراء والشركات الرائدة من حول العالم، يجتمعون معا لمناقشة القضايا الملحة حول المساعدة في تمكين المجتمعات لبناء عالم آمن، متسامح ويتعايش سلميا مع بعضه البعض، 12:00، مركز إكيبو الإعلامي، قاعة المؤتمرات، غرفة A



20 أكتوبر

-اليوم الوطني لبنما، 20:15، ساحة الوصل

-الرؤية والرحلة، فعالية ينظمها جناح المرأة بالتعاون مع كارتييه تركز على دور النساء في قطاع الفضاء، 11:00-12:00، جناح المرأة

-المجلس العالمي للمرأة: توسعة الفرص المتساوية في اقتصاد الفضاء، كيف نصل إلى قطاع فضاء يحقق الإنصاف للجنسين، 15:00-16:30، جناح المرأة.

-حيث يتحد العالم من أجل التقدم (فعالية)، تعزيز القيادة، والإبداع، والتعاون الدولي، الساعة 09:30-17:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، قاعة (2A)

-تدشين جناح كينيا، 14:00-15:00، جناح كينيا

-أكثر بعدا، أحدث تقنية صُممت لمساعدة الإنسان على السفر إلى كوكب المريخ، 14:00-19:30، جناح فرنسا. التسجيل مطلوب: https://lnkd.in/eArjHiM8

-الرؤى والرحلات، حلقة نقاشية تتناول الآراء الشائعة عن الجنسين، 18:00-19:00، جناح المرأة.

-مهرجان الأطفال في الجناح الروسي، عروض موسيقية وأنشطة، 16:00، حديقة اليوبيل

-ليالي مراقبة النجوم، استمتعوا بمشاهدة الصور المرسلة من تليسكوب Unistellar الخارق، 18:30-21:00، جناح فرنسا



21 أكتوبر

-الفضاء الناشيء في إكسبو 2020، حلقة نقاشية حول بناء الأنظمة البيئية الفضائية في الدول النامية، ركن BPA للمتحدثين.

-المجلس العالمي| الأمل والعزيمة، الدروس المستفادة من الكوكب الأحمر، حول الحياة على كوكب الأرض، 16:00-18:00

