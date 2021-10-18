مواهب فنية سعودية إلى العالمية من إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

في رسالة تحث على وحدة المواهب، ووحدة الشعوب، ووحدة الثقافات، قدم جناح المملكة العربية السعودية المشارك في إكسبو 2020 دبي، مجموعة من المواهب المحلية إلى العالم، وذلك من خلال تنظيم عرض فني منوع على مسرح دبي ميلينيوم، حرص على إبراز الفنون السعودية الشعبية، والتعريف بتنوع الفنون الوطنية الواعدة في المملكة.



شارك في العرض، الذي يهدف إلى دمج المواهب الغربية والعربية معاً، فنانون من داخل وخارج السعودية، وشمل الموسيقى والكوميديا والغناء والعروض البصرية، في محاولة لإيصال رسالة تحث على وحدة المواهب، ووحدة الشعوب، ووحدة الثقافات، بحسب تعليق منظمي الفعالية.



وقال عمار صبان، الفنان السعودي الذي شارك في الحفل من خلال تقديم مجموعة من الفقرات الكوميدية وعرض تحريك الدمى: إن "المشاركة في هذا الحفل هي فرصة للفنانين السعوديين لإظهار مواهبهم إلى العالم أجمع، على اعتبار أن مثل هذه الفعالية، تجمع الناس من حول العالم، إذ يضم العرض مواهب سعودية وغير سعودية، وهذا الدمج يظهر أن هناك كوادر محلية تستطيع مجاراة العالم الإبداعي على المستوى العالمي".



أما عازف العود السعودي، عبد العزيز شنان، الذي قدم فقرة موسيقية مشتركة مع الفنان الهندي راي، المشهور بالقرع على الطبول، فأوضح: أن "الفقرة الموسيقية تجمع آلة العود الشرقية مع الـ (beatbox) وهو دمج من نوع جديد بين الأجواء الغربية البحتة وآلة العود الشرقية التراثية والجميلة، وهو جزء من جهودنا لدمج الثقافات، وأشكر الجناح السعودي الذي أتاح لنا فرصة المشاركة في هذا الحفل".



بينما أبدت المغنية السعودية ريم التميمي الملقبة بـ "تام تام"، حماساً كبيراً جدا لأداء أغنيتها (أرض واحدة)، وقالت: " كتبت في هذا الحفل هذه الأغنية لأنني متأثرة ومهتمة بضرورة احترام الأرض التي نعيش عليها، كما أن علينا تحقيق الاستدامة والتفكير في بعضنا البعض، والعمل معا لنجعل من كوكبنا مكانا أفضل للعيش فيه، وأنا سعيدة جدا لوجودي في هذا الحدث العالمي، الذي يقدم للملكة فرصة هامة لإبراز مواهب أبنائها وإبداعاتهم للعالم أجمع، فنحن نمثل جزءا من هؤلاء المبدعين لكن لايزال هناك المزيد منهم".



من جهته، ذكر الفنان السعودي ناصر الشميمري، والمعروف بلقب hDesertfis: "أقدم عرضا سمعياً- بصرياً، أجسد من خلاله عبر المقطوعات الموسيقية قصة السعودية من مرحلة إنشائها وصولا إلى تنفيذ رؤية 2030، كما أجسد التغيرات التي طرأت على الموسيقى العربية التقليدية، وتحولها إلى موسيقى إلكترونية، وفي الوقت نفسه، أحكي من خلاله قصتي كفنان على أرض المملكة، والكيفية التي أنظر بها لوطني، وأود هنا أن أشكر الجناح السعودي لإعطائنا هذه الفرصة لنُري العالم أعمالنا".



وتخلل الحفل المنوع عرضاً لـ "سيرك إلواز" الكندي، إلى جانب مجموعة من الفقرات الأخرى، وكان الهدف منه التعريف بمميزات الجناح السعودي، الذي يعد ثاني أكبر جناح في إكسبو 2020 دبي.