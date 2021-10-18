روڤ للفنادق تمنح إقامة مجانية للحاصلين على 100 ختم على جواز سفر إكسبو 2020

المصدر: دبي -البيان

أعلنت روف للفنادق، بصفتها الفندق الوحيد في موقع إكسبو 2020 ، عن منح ليلة مجانية لأول 100 زائر وزائرة يجمعون 100 ختم على الأقل على جواز سفر إكسبو، حيث يمكن للرابحين الإقامة في أيٍ من فنادق العلامة التسعة في دبي.

وتقدّم العلامة هذا العرض، الذي يسري حتى نهايه 2021، احتفاءً بالحدث الدولي الذي تشهده دبي والذي يضم 192 جناحاً دولياً والعديد من الأنشطة الرائعة والفعاليات وتجارب الطعام المميزة.

ويُعدّ جواز سفر إكسبو 2020 دبي، الذي يتميّز بلونه الأصفر اللامع، وسيلةً مميزة لتوثيق ذكريات الزوار أثناء استكشافهم ما يزيد عن 200 جناح مشارك في الحدث. ومثل جواز السفر الرسمي، يحمل كل جواز رقماً فريداً ومساحةً مخصصة للبيانات والصورة الشخصية، مع وجود صور مخفية تحمل علامة مائية في كل صفحة. ويمكن الحصول على جواز سفر إكسبو مقابل 20 درهما إماراتيا من جميع متاجر إكسبو 2020 دبي الرسمية أو عبر الموقع الإلكتروني expo2020dubai.com.