771 ألف زائر لإكسبو 2020 منذ انطلاق الحدث

المصدر: دبي - أحمد يحيى

كشفت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي، أن عدد زوار المعرض بلغ 771 ألفاً منذ انطلاق الحدث العالمي الكبير، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يشمل وفود الأجنحة الرسمية.

وقالت ماكغي، إن "100 ألف شخص زاروا المعرض أكثر من 3 مرات، وأن 181 جنسية زارت فعاليات المعرض، ما يعكس أهمية هذا الإقبال الضخم لحضور الفعاليات، خاصة أن عدد الدول المشاركة 191 دولة، بينها دول متعددة لديها حظر على السفر حتى الآن، ويعد ذلك شيئا جيدا جداً.

وأشارت نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي إلى أن 9 ملايين شخص زوار الموقع الإلكتروني لهذا الحدث الدولي الكبير.