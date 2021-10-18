«آرت إكسبلور» متحف يجوب العالم

المصدر: تقرير – مرفت عبدالحميد

يستضيف جناح فرنسا الكائن في منطقة التنقل بالمعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي»، «المتحف المتنقل العائم» الذي يحمل عنوان «آرت إكسبلور»، التي تعتزم فرنسا إطلاقه بعد عام أو يزيد قليلاً، ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

«آرت إكسبلور» مؤسسة ثقافية دولية متنقلة (متحف) فكرتها مبتكرة تقوم على التجول حول أنحاء العالم، وستبدأ رحلتها في المرحلة الأولى في دول قارة أوروبا، في سفينة مبنية على أساس المباني المستدامة العائمة، تتمثل مهمتها بمشاركة الفن والثقافة وتعميمها على أوسع نطاق، على أن يدشن المشروع وينطلق من فرنسا في عام 2023، لتجوب بحار العالم للقاء محبي الفن والباحثين عن الجمال والتاريخ، من مختلف أنحاء العالم.

وسيستضيف المتحف المتنقل معارض رقمية تتجدد بشكل سنوي وفي كل ميناء تصل إليه السفينة وتحط رحالها فيه، بالإضافة إلى أن المتحف يعتزم تنظيم قرية ثقافية متنقلة، بالإضافة إلى مهرجان دوري بالتعاون مع ممثلين محليين ما يمنح الجميع فرصة معايشة تجربة الفن العالمي.

ومن المقرر أن يرسو المتحف العائم في عاصمة النور والجمال باريس، وسيكون المتحف في الوقت نفسه مكاناً للإبداع والتجريب والتبادل الفني والثقافي، ويحوي كل شيء عن الفن الحضري في تعريفه الأكثر انفتاحاً، بدءاً من فن الشارع وانتهاء بالفن المعاصر مع عرض لاستضافة المناسبات الثقافية والمعارض.

أفكار جديدة

ويذكر أن الجناح الفرنسي ركب على واجهته وسطحه 2500 متر مربع من الألواح الكهروضوئية، ليشكل نور الحضارة ويضيء مستقبل البشرية، ويسعى الجناح إلى إعادة النظر في كيفية التقدم، وإلى تحريك المشاعر، وبناء العلاقات، وإطلاق العِنان لأفكار جديدة لإعادة تشكيل عالمنا. ويجمع الجناح الفرنسي في المعرض معروضات تتعلق بالنقل والهندسة المعمارية والفنون والبيئة.

ويكشف الجناح عن واجهة تبلغ مساحتها 5100 متر مربع تقع بين مساحة سفلية مخصصة للجمهور وأخرى علوية مخصصة للاجتماعات تبلغ مساحتها 1160 متراً مربعاً، مبنية على شكل أربعة مربعات، وشرفة مساحتها 40 متراً، إضافة إلى مظلة معلقة على ارتفاع 15 متراً ومساحة مفتوحة على امتداد 1500 متر مربع، وتشكل الواجهة والمظلة شاشة وسماء اصطناعية، تصبحان كنهار وليل مجردين من طابعهما المادي، في دعوة تمهّد لرحلة «النور والتنوير» التي يكشف عنها الجناح. وتضم المحتويات موسوعة ديدرو ومتحفاً على شكل سفينة ومنطاد المستقبل ومعرضاً افتراضياً تحت الطوف الجليدي، ومحتوى افتراضياً في كاتدرائية نوتردام في باريس.

كما يتناول الجناح جوانب من التراث والفن والابتكار التكنولوجي، ويبلغ عرضه 55 متراً وارتفاعه 20 متراً وعمقه 63 متراً. كما يحتوي الجناح على متجر فرنسا الذي يوفر تشكيلة واسعة من المشغولات الحرفية المصنوعة بإتقان من مبدعين فرنسيين وعلامات تجارية فرنسية.