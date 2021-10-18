«إكسبو» نافذة العالم على الثقافة الإماراتية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكد المشاركون في مجلس أبناء فارس بن علي الخاطري في رأس الخيمة، أهمية زيارة معرض إكسبو 2020 دبي، للاستفادة من العروض والابتكارات والأفكار الجديدة التي يقدمها المشاركون وتساهم في صوغ ملامح مستقبل مزدهر وتلهم أبناء الدولة التعلم وابتكار مجالات عمل جديدة. وأوضح المحاضر سيف المطوع، في افتتاح أول المجالس الاجتماعية احتفالاً بتدشين مجلس أبناء فارس بن علي الخاطري بمنطقة أم عرج في رأس الخيمة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، أن معرض إكسبو يمثل نافذة مهمة يطلع منها العالم على ثقافتنا الإماراتية الأصيلة وتراثنا العريق وحضارتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، مؤكداً أهمية تكثيف الزيارات الشخصية والعائلية للأجنحة المشاركة في المعرض.

وأشار إلى أن لزيارة المعرض أهمية كبيرة في تقديم الصورة الإيجابية عن ثقافة الشعب الإماراتي وترحيبه بمختلف الجنسيات التي يستضيفها المعرض أسوة بالجاليات المقيمة على أرض الدولة والتي تخطت أكثر من 200 جنسية. وأكد حميد فارس علي الخاطري، أن زيارة معرض إكسبو فرصة أمام أفراد العائلة لتطوير الأفكار بشأن صوغ المستقبل أو افتتاح مشاريع جديدة قائمة على الابتكار، وتساهم في وضع رؤية مستقبلية للحياة الدراسية والعملية، ويمثل المعرض أرضاً خصبة لتوقيع شراكات جديدة مع دول العالم في جميع مجالات الاقتصاد والتجارة.