وزير التكنولوجيا بموريشيوس يطّلع على خدمات «SPS»

المصدر: دبي - البيان

زار ديباك بلاغوبين، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية موريشيوس، مركز الشرطة الذكي «SPS» المُقام في معرض إكسبو 2020 دبي، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

واستمع وزير التكنولوجيا والوفد المرافق له إلى شرح مُفصل حول الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS»، وكذلك 3 مراكز من نوع «ووك إن» في المعرض لكل المتعاملين بـ7 لغات.

وتقدم مراكز الشرطة الذكية لزوار إكسبو 2020 دبي، 27 خدمة رئيسية من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وإمكانية تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

ويوفر مركز الشرطة الذكي «SPS» في إكسبو 2020 دبي، إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون لغات عدة.

وعبّر ديباك بلاغوبين في ختام زيارته عن سعادته بالاطلاع على الخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي «SPS»، المُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أول مركز شرطي ذكي من نوعه في العالم يعمل دون تدخل بشري.