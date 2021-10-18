وزير المالية السوداني: الحدث فرصة لجذب الاستثمارات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أشاد الدكتور إبراهيم جبريل، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان، بالتطور الكبير الذي شهدته دبي في كل الميادين، مبيناً أن إ«كسبو 2020 دبي» حدث ضخم يسعد كل الشعوب العربية.

وقال: إن دبي تعد مركزاً من المراكز العالمية ونقطة التواصل في العالم، كما أن لديها بنية تحتية واسعة وكاملة أهلتها لاستضافة هذا الحدث الكبير، إذ تعد الإمارة إحدى مدن العالم ذات الحضور المميز، لما تمتلكه من مراكز مالية مهمة، ساعدتها في استقطاب الكثير من الشركات العالمية من شتى القطاعات، لافتاً إلى أن المعرض يعد فرصة كبيرة للسودان للوصول إلى السوق العالمي والتعريف بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها، إضافة إلى جذب الاستثمارات العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالإعلاميين السودانيين العاملين في دولة الإمارات ومع رجال المال والأعمال ولفيف من الدبلوماسيين بالقنصلية السودانية في دبي، والمناطق الشمالية، بحضور نبوية محجوب المفوض العام لجناح السودان في «إكسبو 2020 دبي» وأحمد عبدالرحمن قنصل السودان في دبي والمناطق الشمالية ورؤساء الأندية السودانية في الإمارات.

ودعا الدكتور إبراهيم جبريل الجميع إلى التكاتف مع لجنة «إكسبو 2020 دبي» حتى تتحقق النتائج الاقتصادية المرجوة في تسويق المنتجات السودانية، وإمكانات السودان الطبيعية وفرص الاستثمار اللامتناهية فيه.

وقال إنه زار جناح السودان في «إكسبو 2020 دبي» ووجد ما يسر من خلال الترتيب الجيد، والذي يعكس وجهاً زاهياً للسودان، داعياً جميع السودانيين في الإمارات، وخصوصاً رجال الأعمال للتكاتف لإنجاح مشاركة السودان في الحدث العالمي الأكبر وإلى خلق شراكات استراتيجية مع نظرائهم رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وجذبهم للاستثمارات إلى السودان، واصفاً المعرض بالفرصة الجيدة للسودان، والتي يجب أن تستغل بأحسن ما يكون.

من جهته أكد أحمد عبدالرحمن أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعد أكبر نافذة على العالم تفتح آفاقاً عالمية للمشاركين وتسمح للجميع بمشاركة أفضل الممارسات العالمية وعرض أحدث الابتكارات والاختراعات في العالم وطرح الرؤى الدولية لتكنولوجيا المستقبل.

وأضاف: إن السودان أمام فرصة كبيرة للتعريف بإمكاناته في كل المجالات سواء الإمكانات الزراعية أم خلافها، كما يعد فرصة للترويج للمنتج السوداني والاستثمار في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تعريف العالم عن التغيرات التي طرأت على الساحة السودانية في كل المناحي، مبيناً أن هناك الكثير من الفعاليات التي سوف تنظم في الجناح السوداني سواء أكانت ثقافية أم اقتصادية وغيرها.