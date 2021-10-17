قائد شرطة الشارقة يزور إكسبو دبي 2020

المصدر: وام

زار اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة فعاليات إكسبو 2020 دبي، وتفقد عدداً من أجنحة الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي المهم الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وشملت الزيارة التي رافقه خلالها العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من ضباط شرطة الشارقة، أجنحة الإمارات والكويت، واطلع في جناح الإمارات على مسيرة الدولة منذ تأسيسها عبر معروضات فنية وأفلام تظهر جانباً، ما تقدمه الإمارات في مسيرتها الحضارية برؤية قيادتها الحكيمة.

وفي جناح الكويت الذي يقع في منطقة "الاستدامة" تعرف الشامسي على جانب مما بلغته الكويت في مسيرتها الريادية ومشاريعها الحضارية والثقافية والمشروعات والقصص التي يعرضها الجناح عن ماضي وحاضر ومستقبل الكويت.

كان الشامسي قد زار في البداية جناح فزعة المقام ضمن الحدث العالمي واطلع فيه على أهم ما يقدمه من مبادرات ومشاريع ريادية تعزز من الأمن المجتمعي ووسائل الحماية والوقاية وتتبنى أفضل التقنيات الحديثة المستندة للعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.