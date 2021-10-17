«آفاق المالية الإسلامية» تواكب عالم التمويل الإسلامي وتعرّف بميزاته

المصدر: دبي - البيان

شركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، المؤسسة الرائدة في القطاع المالي والتي تقدّم منتجاتٍ وخدماتٍ مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، أعلنت عن صدور العدد الثالث من المجلة التي تشكل منصةً تساهم في التعريف بقطاع التمويل الإسلامي، وفي تعزيز التواصل مع عملاء الشركة خصوصاً، ومع المهتمين بالمعرفة والاطلاع على آخر الأخبار وأحدث المواضيع ذات الصلة بهذا القطاع عموماً.

تصدّرت غلاف العدد صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع خلفية معرض «إكسبو 2020 دبي» تحت عنوان: العالم في دبي، وخُصّصت لهذا الحدث العالمي مجموعةٌ كبيرة من الصفحات الداخلية، تناولت تاريخ هذا المعرض العالمي وأهمية إقامته على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وانعكاساته الإيجابية على الانتعاش الاقتصادي للدولة، وما يمثله من فرصٍ قيّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع العقارات وتنشيط قطاع السياحة والسفر، وتكريسه الموقع الاستراتيجي المتقدّم لدبي ودولة الإمارات في العالم، إلى جانب تشكيل «إكسبو 2020 دبي» علامةً فارقة في تاريخ المعارض العالمية، بفضل ما يمتلكه من تقنياتٍ غير مسبوقة وحلولٍ ذكية، وما تتضمّنه رسالته من قيمٍ تجسّد أصالة الهوية الإماراتية ودورها الراسخ في الانفتاح ونشر رسائل السلام، وصورتها النموذجية لتفاعل وحضارات العالم التي تثمر إنجازاتٍ تصبّ في خدمة البشرية جمعاء.

كما تستعرض هذه الصفحات الخاصة البرنامج الحافل بأنشطة معرض «إكسبو 2020 دبي»، والآفاق التي يرسمها للمرحلة التي تلي انعقاده، سعياً إلى تحقيق مستقبلٍ مستدام، وتحوّل موقــع «إكســبو 2020 دبــي» بــكل مــا يملكــه مــن أحــدث البنــى التحتيــة الرقميــة والماديــة إلــى مدينــة «ديســتريكت 2020» التــي ســتتطوّر وتتوسـع ضمن إطـار رؤيـةٍ متفـردة تستشـرف آفـاق المســتقبل.

في كلمته الافتتاحية، تناول راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل، النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اســتضافة دبي معــرض «إكســبو 2020» الحــدث الدولــي الأبــرز الــذي يتــّم تنظيمــه للمــرة الأولــى فــي منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا، مشــكلاً عاملاً إضافيــاً علــى درب تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات الاســتثنائية

لدولــة الإمــارات، حيــث تجتمــع 192 دولــة ضمــن منصــةٍ عالميــة تحفــز على الابتــكار وتوفّــر بيئــةً مثاليــة لتعزيــز التعــاون الدولــي والعمــل المشــترك بيــن الشــعوب، تحــت شــعار «تواصــل العقــول وصنع المســتقبل.

وفي العدد حوارٌ مع محمد الدوسري، رئيس الأعمال في»آفاق الإسلامية للتمويل«، حول أبرز عوامل الجذب التي توفّرها»آفاق«لاستقطاب العملاء والمستثمرين، والدور الذي تلعبه الشركة في تعزيز نموّ المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، ومواصلتها تقديم التسهيلات التمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة.

وأضاء العدد الثالث من مجلة»آفاق«على مشاريع الخمسين الرائدة التي تشكل الرؤية المستقبلية، للاقتصاد والتنمية في الدولة، والتـي أطلقتهـا حكومـة دولـة الإمـارات بهدف دعـم الاقتصـاد الوطنـي وتعزيـزه، مع حزمةٍ ضخمـة مـن المشـاريع الاسـتراتيجية الوطنيـة التـي تهـدف إلـى تأسـيس مرحلـةٍ جديـدة مـن النمـوّ، وتشـكّل منعطفـاً مهمّـاً فـي مسـيرتها الاقتصاديــة والتنمويــة، يرســخ مكانتهــا الإقليميــة والعالميـة فـي جميـع القطاعـات.

بالإضافة إلى استعراض مجموعةٍ من الخدمات والعروض التي أطلقتها»آفاق«والمنصات الترويجية التي أقامتها في مختلف مناطق الإمارات، وتنظيمها محاضرةً افتراضية عن»واقع المرأة المشرق«، احتفاءً بـــ»يوم المرأة الإماراتية 2021«، أدارتها يسرا باقي، نائب رئيس أول، مدير إدارة السعادة والتسويق في»آفاق«، والكشف عن اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الشركة مع أكثر من جهة، منها»نادي الجزيرة للطيران"، ومجموعةٍ من الأخبار والتحليلات بقلم اختصاصيين واستشاريين في قطاع التمويل.