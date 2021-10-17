"UPS" تطلق "غابة المستقبل" من إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

أطلقت "UPS" مبادرة "غابة المستقبل" الرامية إلى رسم ملامح كوكب أكثر خضرة، حيث تقوم المؤسسة في إطار المبادرة إلى غرس شجرة تكريما لكل عميل يقوم بشحن طرد من خلال مكاتب UPS المنتشرة في موقع إكسبو 2020 دبي. ويأتي ذلك انطلاقاً من التزامها بتقديم واحد من أكثر فعاليات إكسبو العالمية استدامة على الإطلاق.



وتقديرا للدور الإيجابي الذي يؤدونه سيحصل العملاء على شهادة رقمية لحيادية الكربون تشمل تفاصيل دقيقة حول البصمة الكربونية للشحنة والإجراء المُتخذ لتعويضها.



وتأتي مبادرة غابة المستقبل في إطار التزام مؤسسة "UPS" العالمي بالعمل المناخي حيث تشكل جزءا من الدور الأوسع الذي تلعبه بصفتها شريكا رسميا للخدمات اللوجستية لإكسبو 2020 دبي.



وسيتسنى للعملاء اختيار الموقع المفضل لديهم لغرس الشجرة في الدول الممتدة عبر شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بما في ذلك دولة الإمارات والهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا واليابان بالإضافة إلى تحديد نوع الشجرة بحيث تكون من النباتات الأصلية للمنطقة التي يختارونها.



وتعتزم مؤسسة UPS في إطار مبادرة "غابة المستقبل" غرس 10 آلاف شجرة و750 شجرة في دولة الإمارات خلال أكتوبر الحالي إلى جانب غرس 2,025 شجرة في اليابان حيث ستنعقد النسخة القادمة من فعالية إكسبو العالمية في 2025.



وقالت لورا لين الرئيسة التنفيذية للشؤون المؤسسية لدى "UPS".. " تسعى UPS من خلال شراكتها مع إكسبو 2020 دبي إلى الارتقاء بمبادرات الاستدامة وضمان قدرتنا على ترك أثر إيجابي ومستدام في مختلف المجتمعات حول العالم. وتُجسد مبادرة غابة المستقبل على التزامنا بمساعي إزالة الكربون ودعم العمل المناخي من خلال المبادرات البيئية إلى جانب المساعدة على تحسين جودة الهواء من خلال عزل الكربون".



وأصدرت "UPS" تقرير استدامة المؤسسة بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بما في ذلك تزويد 40 بالمائه من العمليات الأرضية بالوقود البديل بحلول عام 2025. ولمعرفة المزيد عن جهود "UPS" لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والعدالة الاجتماعية.



يذكر أن "UPS" المسجلة في بورصة نيويورك تحت اسم "NYSE:UPS" تعد مؤسسة عالمية عاملة في المجال اللوجستي توفر مجموعة كبيرة من الحلول بما في ذلك نقل الطرود والشحن وتسهيل عمليات التجارة الدولية كما تستخدم أحدث الحلول التقنية لإدارة عالم الأعمال بكفاءة أكبر يقع مقر الشركة الرئيس في مدينة أتلانتا الأمريكية وتقدم خدماتها لأكثر من 220 دولة ومنطقة.