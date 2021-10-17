4 عروض لترقية تذاكر إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلن إكسبو 2020 دبي عن 4 عروض لترقية التذاكر التي تم شراؤها من قبل الزوار، وتسري العروض حتى 6 نوفمبر 2021 وهي متوفرة فقط لدى شبابيك بيع التذاكر في موقع الحدث.

وتشمل العروض الترقية من تذكرة اليوم الواحد، التي تبلغ قيمتها 95 درهماً، إلى تذكرة الدخول المتعدد التي تبلغ قيمتها 195 درهماً، وذلك مقابل 75 درهما، والترقية من تذكرة اليوم الواحد إلى التذكرة الموسمية، التي تبلغ قيمتها 495 درهماً، وذلك مقابل 225 درهما، والترقية من تذكرة الدخول المتعدد إلى التذكرة الموسمية مقابل 150 درهما والترقية من تذكرة أكتوبر، التي تبلغ قيمتها 95 درهماً، إلى التذكرة الموسمية مقابل 150 درهما.