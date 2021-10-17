المفوض العام للأمم المتحدة: إكسبو 2020 مناسبة دولية لتبادل الخبرات

المصدر: دبي -البيان

أكد ماهر ناصر، مدير شعبة التوعية في إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، المفوض العام للأمم المتحدة إلى إكسبو 2020 دبي، أن هذا الحدث العالمي مناسبة دولية جيدة لتبادل الخبرات ونقلها للدول التي تحتاجها".

وقال إن "الأمم المتحدة تعمل مع دول أفريقيا لوضع خطط استراتيجية تحقق التكامل بين أهداف 2030 وخطة الدول الأفريقية لعام 2062".



وتحدث ناصر عن الأهداف الرئيسة للاحتفال بيوم الأغذية العالمي في إكسبو 2020 دبي، قائلاً: إن "يوم الأغذية العالمي، الذي يصادف اليوم 16 أكتوبر، هو أول الأيام الدولية التي يتم الاحتفاء بها في إكسبو 2020 دبي، وهو أحد أهم الأيام الدولية التي سيتم الاحتفال بها. هذه قضية تمس كل شخص في العالم، والاحتفال اليوم يتم بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ودولة الإمارات العربية المتحدة".



وأشار إلى أن "الأمم المتحدة عقدت في نيويورك، في سبتمبر الماضي، قمة حول الأنظمة الغذائية في العالم، وتم اتخاذ مجموعة من التوصيات والقرارات، وأحد أهداف الاحتفالية اليوم هو تذكير الناس وإلزام القادة الذين أعلنوا القرارات بوضع خطة لتنفيذها، حتى نستطيع تحقيق الأمن الغذائي، وحتى تستطيع النظم الغذائية أن تحافظ على البيئة وتكون أقل ضررا على الأرض".



وذكر أن "تنفيذ الخطة سيستغرق وقتا؛ وأحد أهداف الاحتفالية اليوم هو تذكير الناس أن للأفراد دورا، وأفعالنا هي مستقبلنا وهذا هو شعارنا اليوم، وآمل أن يأخذ الجميع العبرة أن الشيء الصغير الذي نقوم بتحقيقه له أثر على حياة الآخرين وعلى حياتنا على هذا الكوكب".



وحول تمثيل الدول الأفريقية في إكسبو 2020 دبي، و التحديات الرئيسية التي تواجهها هذه الدول، قال ناصر: "يتميز إكسبو 2020 دبي باحتضانه كافة دول العالم، ومن ضمنها الدول الأفريقية، فهو مناسبة دولية جيدة لتبادل المعرفة وتحقيق شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"؛ ولهذا الهدف تتواجد الأمم المتحدة مع غيرها من المنظمات الدولية للعمل والاستفادة من التجارب الناجحة ونقلها للدول التي تحتاجها"

وأضاف إن "قارة أفريقيا يسكنها مليار وثمانمئة مليون نسمة، وهي ثاني أكبر القارات في العالم من حيث عدد السكان، وهي القارة التي فيها العدد الأكبر من الناس الذين يعانون من الفقر، وهذا نتيجة الاستعمار والحرب".

وخلص مدير شعبة التوعية في إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي إلى أن "الأمم المتحدة تعمل مع جميع دول الاتحاد الأفريقي لوضع خطط استراتيجية تحقق التكامل ما بين أهداف 2030 وخطة الدول الأفريقية للعام 2062.





