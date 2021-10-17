"أندياما" الأنغولية من إكسبو 2020: دبي محور اهتمام تجارة الألماس عالمياً

المصدر: وام

أكد فان دونيم مدير عام الدراسات والمشاريع في شركة " أندياما " المنتجة للألماس في جمهورية أنغولا وممثل الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة " أنديام، أن دبي أصبحت محور الاهتمام لتجارة الألماس في العالم، وخاصة في أنغولا ، وهي نموذج يحتذى به في كافة أنحاء العالم لما تملكه من بنية تحتية قوية وقوانين تساعد على دعم وتحفيز الاستثمار والمستثمرين.



وأشاد دونيم على هامش مشاركته في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي عقد في إكسبو 2020 دبي بالعلاقات الاقتصادية التي يرتبط بها التجار والاقتصاديين والمستثمرين في أنغولا مع نظرائهم في دولة الإمارات حيث يعملون على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهم، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر شريكاً تجارياً واستثمارياً أساسياً لأفريقيا.



وأضاف: إن "الهدف من مشاركتنا كأكبر شركة منتجة للألماس في جمهورية أنغولا بالمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال هو أن نجعل من أنغولا منبرا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز الشراكة مع دول العالم وخاصة الإمارات التي تربطنا بها علاقة وثيقة في جميع المجالات ، كذلك لتحقيق المزيد من التعاون والتفاعل المشترك مما يعود بالفائدة على الجميع ".

