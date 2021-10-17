اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -البيان

أعلن إكسبو 2020 دبي عن الفعاليات الكبرى ليوم الأحد، وبرامج وأنشطة الأيام الثلاثة المقبلة 18-19-20 أكتوبر الجاري، وأبرزها:



أسبوع الفضاء من 17 إلى 23 أكتوبر

لطالما جذب موضوع السفر إلى الفضاء واستكشافه الاهتمام لأجيال، في الوقت الذي لايزال فيه فضاؤنا الخارجي أحد الموارد القليلة المشتركة بيننا بالفعل. وفي أسبوع الفضاء، سيسلط إكسبو 2020 دبي الضوء على أحدث الابتكارات في مجال أبحاث الفضاء والسفر، وسيوفر أيضا منصة لمناقشة القضايا الملحة.



مهمة الناس: المواطنون في استكشاف الفضاء



الفضاء لتحقيق التنمية الشاملة. ستشهد هذه الفعالية الملهِمة ظهورا خاصا لرواد فضاء مشاهير، وتُقام طوال اليوم في مركز دبي للمعارض.

o الفعالية الرئيسية لأسبوع الفضاء، تجمع رواد الفضاء التالية أسماؤهم:

o كريستر فوغليسانغ، رائد فضاء سويدي

o هزاع المنصوري، رائد فضاء إماراتي

o نورا المطروشي، أول امرأة عربية تبدأ تدريبا على ريادة الفضاء

o سيرجي كريكاليف، وهو عالم بارز في علم الصواريخ، ومهندس ميكانيكي روسي، ورائد فضاء سابق

o 1015-1715، مركز دبي للمعارض، القاعة الجنوبية 2A



جلسة المجلس العالمي: استخدام الفضاء لمصلحة البشرية

o يبحث المجلس الفوائد التي يجلبها السفر إلى الفضاء للبشرية، وسيجمع المتحدثين التالية أسماؤهم:

o ريكاردو كوندي، رئيس وكالة الفضاء البرتغالية- فضاء البرتغال

o ميغيل بيلو، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث الأطلسي الدولي

o جورجيو ساكوكيا، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية

o البروفيسور ميشيل لافانا، أستاذ شامل لميكانيكا الطيران في جامعة البوليتكنيك في ميلانو

o سيرجي كريكاليف، المدير التنفيذي لهيومن سبيس فلايتس

o الدكتور ماثياس لينك، وكالة لوكسمبورغ للفضاء

o البروفيسور ستيفن فريلاند، أستاذ فخري، جامعة ويسترن سيدني، أستاذ زميل في جامعة بوند، ومدير المعهد الدولي لقانون الفضاء

o 16:00-18:00 مدرج تيرّا



شيلي: قصتنا مع الفضاء

o حلقة نقاشية حول جهود استكشاف الفضاء الخاص بشيلي، بما في ذلك برنامجها الجديد للأقمار الصناعية

o الساعة 10:00-12:00، مدرج تيرّا



SMOVE – أسبوع الفضاء والابتكار الخاص في الجناح الألماني

o مشروع بحثي لتطوير سراويل ذكية تعمل على تحليل الحركة ومراقبتها وتشخيصها. احصل على انطباعات جديدة عن مستقبل الرعاية الصحية، وتعرف على المزيد من المعلومات حول جسدك، واستبدال المفاصل الصناعية ونشاطك العضلي.

o 1430-1500، المدرج (جناح ألمانيا)



كوزموس

o رحلة عبر النجوم

o 2110، ساحة الوصل



موسيقى الفضاء

o عرض الأوركسترا الوطنية التابعة للمعهد الموسيقي الإيطالي لأغاني الأفلام

o 2030، مسرح دبي ميلينيوم



منتصف الفصل الدراسي

• تمثل أجنحة معظم مشاركينا الدوليين، أماكن جذب مثالية لقضاء العطلات الدراسية. ومنها:



o لوكسمبورغ – زلاجة بطول 21 مترا، جاهزة لأخذ الزوار في رحلة عبر الريف النابض بالحياة

o تونغا – زُر الغابة المسحورة، المليئة بمستشعرات الحركة، حيث تتفتح الزهور لدى اقترابك منها

o موناكو – التقي البطاريق الروبوتية، والعب لعبة توجيه فرخ البطريق الصغير إلى بيته

o جناح ألمانيا – تعرّف على ما يقدمه المنهج الخاص



• جرب، أيضاً، أماكن الجذب التالية في أجواء عائلية:

o مستكشف إكسبو – رحلة تحفها المناظر الخلابة في أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي، على متن قطار مستدام

o ملعب راشد – تشمل أهم الأنشطة "القروش في الينابيع" و"زلاجات الحيتان" وغير ها

o مغامرات لطيفة – تضم غرفة تنعدم فيها الجاذبية الأرضية، ونموذجا محاكيا لمسبار الأمل



• واستمتع بإجازة منتصف الفصل الدراسي مع عروض وترفيه خاص، يشمل:



o المخيم الأسترالي الرياضي للأطفال، الساعة 0900-1200، منطقة الرياضة واللياقة

o الألعاب الشيقة مع فورزاليرو، ألعاب سحرية، وموسيقى، وعروض كوميدية، الساعة 13:00، 15:00، و18:00، جناح بادن فورتمبيرغ.

o عوشة والقمر، عرض غامر جديد في ساحة الوصل الساعة 18:35-18:50.



فعاليات قادمة:



18 اكتوبر

o اليوم الوطني، لتيمور الشرقية - الساعة 10:15، ساحة الوصل

o المؤتمر الدولي الأول للمركز العالمي للموهبة والابتكار – إحدى مبادرات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم. الإطلاق الرسمي للمركز العالمي للموهبة والابتكار، حيث يناقش باحثون رفيعو المستوى من أنحاء العالم، تعليم الموهوبين.

يعقد من 18 إلى 21 أكتوبر الساعة 16:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، قاعة (1A). لفرص إجراء المقابلات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني مع: Mustafa.Juma@ha.ae أو a.gheyath@ha.ae.

o مهرجان ماتريوشكا الروسي: سيقدم المهرجان استعراضات مبهرة يؤديها أفضل الفنانين الشعبيين من روسيا. الساعة 19:00-20:00، مسرح دبي ميلينيوم

o سرد القصص، قصص حول الأمل الكبير والطموح، ستشارك شخصيات بارزة من قطاع استكشاف الفضاء قصصهم مع الجمهور. الساعة 15:00-17:30، مدرج تيرّا

o جلسة الفضاء، أربعة محاورين يناقشون موضوع العلوم في باكستان، الساعة 10:00-22:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الشمالي، قاعة (2A).



19 اكتوبر

o اليوم الوطني لجمهورية غيانا، 1015، ساحة الوصل

o المنتدى الوطني للأعمال: يسلط الضوء على التقنية والتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، توقيتات متنوعة، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، قاعة (2A)

o منتدى مستقبل الغذاء: مناقشة مع ممثلين من قطاع الأطعمة والمشروبات، الساعة 07:00-18:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، قاعة (1A)

o المجلس العالمي| دروس من الفضاء:

تطبيق المنهجيات المستخدمة في الفضاء لمقاومة التغيرات المناخية، 16:00-18:00، مدرج تيرّا



20 أكتوبر

• اليوم الوطني لبنما، 20:15، ساحة الوصل

• المجلس العالمي للمرأة: توسعة الفرص المتساوية في اقتصاد الفضاء، كيف نصل إلى قطاع فضاء يحقق الإنصاف للجنسين، 15:00-16:30، جناح المرأة.

• حيث يتحد العالم من أجل التقدم (فعالية)، تعزيز القيادة، والإبداع، والتعاون الدولي، الساعة 09:30-17:00، مركز دبي للمعارض، المجمع الجنوبي، قاعة (2A)

• تدشين جناح كينيا، 14:00-15:00، جناح كينيا

• Further Away، أحدث تقنية صُممت لمساعدة الإنسان على السفر إلى كوكب المريخ، 14:00-19:30، جناح فرنسا. التسجيل مطلوب: https://lnkd.in/eArjHiM8

• الرؤى والرحلات، حلقة نقاشية تتناول الآراء الشائعة عن الجنسين، 18:00-19:00، جناح المرأة.

• مهرجان الأطفال من جناح روسيا، استعراضات وأنشطة، 16:00، حديقة اليوبيل.

