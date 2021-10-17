جناح الهند في إكسبو 2020 يستضيف أسبوع الفضاء

المصدر: دبي - البيان

يستضيف جناح الهند في إكسبو 2020 دبي جانباً من أعمال أسبوع الفضاء الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.



ويشهد الأسبوع الذي تنظمه دائرة الفضاء واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية مشاركة من شخصيات مرموقة مختلفة في قطاع الفضاء، بما في ذلك منظّمة أبحاث الفضاء الهندية، ودائرة الفضاء، والمركز الوطني الهندي للترويج والترخيص للفضاء (إن سبايس).



وتركز الهند من خلال استضافتها للحدث على استكشاف الفضاء انطلاقاً من خبراتها التكنولوجية وكفاءتها في مجال التقنيات المتطورة.



وأنجزت الهند مؤخراً تثبيت 104 أقمار صناعية في المدار خلال مهمة واحدة، كما نجحت في إنجاز مهمات معقدة مثل "مانجاليان" بجزء بسيط من تكلفة البعثات المماثلة التي تقودها دول أخرى.



وتتضمن فعاليات أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي جلسات حول مستقبل المشاركة والتعاون الدولي في قطاع الفضاء، الفضاء للشركات الناشئة: فرص غير محدودة في الفضاء، والفضاء في العام 2030: مساحة للأعمال المستدامة وبناء القدرات وفرص الأبحاث.



وترأس الجلسات شخصيّات بارزة في قطاع الفضاء في الهند، مثل الدكتور ك. سيفان، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، سكرتير دائرة الفضاء في الحكومة الهندية، والدكتور باوان جوينكا، المركز الوطني الهندي للترويج والترخيص للفضاء (إن سبايس)، والدكتور أوماماهيسواران، سكرتير العلوم في منظمة أبحاث الفضاء الهندية.



سيتخلّل الجلسة الخاصة مستقبل المشاركة والتعاون الدولي في قطاع الفضاء مناقشات حول استكشاف الفضاء، والتعاون الدولي للبحث والتطوير المشترك الذي يؤدي إلى مجالات بحث متعددة في مهمة واحدة بنفس التكلفة. سيستكشف أعضاء اللجنة فرصًا لإنشاء منصة ميسورة التكلفة لإجراء البحوث بناءً على اهتمامات الأمة الفردية وتبادل المعرفة الوظيفية.



وتناقش الجلسة الخاصة ببناء القدرات وفرص البحث أساسية، الأسئلة المتعلقة بمجالات التركيز على البحث في قطاع الفضاء، والتحديات في مجال الفضاء وبناء القدرات بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص. الفضاء هو مجال متعدد الأوجه يمكن أن يعود بفوائد على العديد من المجالات مثل الزراعة والنقل والتنمية الحضرية والغطاء الأرضي واستخدامه والطقس وإدارة الكوارث والموارد المائية والاتصالات والترفيه وغيرها من المجالات.



وتركز الجلسة على فرص الأعمال المستدامة في قطاع الفضاء مجالاً مهماً آخر سيتم تناوله خلال أسبوع الفضاء، كما تتناول الوضع الحالي للاستثمار ونماذج الأعمال المستدامة في قطاع الفضاء.

ويعتبر أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي حدثاً مهماً بالنسبة إلى جناح الهند، سيما وأنها أظهرت تفوّقاً في تقنيات الفضاء.