1.73 مليون دولار أعمال ماليزيا التجارية خلال أسبوعين من إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت ماليزيا أكثر من 7.2 مليارات رينجيت ماليزي ( نحو 1.732 مليون دولار) عبر توقيع مذكرات تفاهم وخطابات نوايا بين 14 شركة ماليزية ونظيراتها الأجنبية في أول أسبوعين من إكسبو 2020 دبي.

وأوضح الجناح الماليزي في بيان صحفي اليوم، أنه تم جمع هذا الرقم الإجمالي في التجارة والاستثمار المحتملين من 14 مذكرة تفاهم (MoUs)، وثلاث خطابات نوايا (LoIs) ومذكرتي تعاون (MoCs) بين 14 شركة ماليزية ونظيراتها الأجنبية.

وأضاف الجناح أن الشركات الأجنبية التي وقعت معها مذكرات التفاهم هي من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين ومصر والهند وإيران وعمان وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتغطي مذكرات التفاهم مجالات "بلوك تشين"، وإنترنت الأشياء، والنفط والغاز، والتفريخ الآلي والمفروخ الآلي لمخلوقات المياه العذبة المائية و أبحاث التكنولوجيا الحيوية ، وريادة الأعمال في القطاعات كثيفة التكنولوجيا ؛ خدمات استشارية؛ نقل التكنولوجيا والتدريب على حلول المركبات الجوية غير المأهولة ؛ التكنولوجيا الحرارية والموجات فوق الصوتية ، وكذلك في تقنيات البحث والتطوير واستخراج الأعشاب.

وتغطي خطابات نوايا LoIs ومذكرات تعاون MoCs تصنيع 1000 وحدة معيارية من اللون الأخضر منازل ذكية التوزيع الحصري للسفن السطحية غير المأهولة؛ مصطنع أنظمة الزراعة القائمة على الذكاء (AI)، والصيانة التنبؤية للمشروع حلول.

وتوقع الجناح الماليزي أن يستمر زخم تفاهمات الأعمال التجارية خلال الأسابيع الـ 25 المقبلة، بدعم من الوزارات والوكالات المختلفة، بما في ذلك حكومات الولايات.

واستقبل جناح ماليزيا الذي تم تصميمه ليكون مظلة الغابات المطيرة تحت عنوان "تنشيط الاستدامة"، نحو 50000 زائر في الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر الجاري.