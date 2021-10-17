"الفاو": الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في إكسبو 2020 مناسبة للتوعية بأهمية الزراعة

المصدر: وام

قال الدكتور ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" إن العالم يحتفل بيوم الأغذية العالمي، الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، بهدف التوعية بأهمية الأغذية والزراعة، وخاصة خلال هذه الأيام التي نعيشها في ظل أزمة "كوفيد-19"، مؤكداً أهمية هذا اليوم لأنه يظهر أهمية الغذاء للعالم.



وأضاف توريرو: " نحتفل بيوم الأغذية العالمي في إكسبو 2020 دبي ، ونؤكد من خلاله على أهمية التغيير في النظم الغذائية وهذا العام يتميز بخصوصية، ويعني بالنسبة للمنظمة إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل، وحياة أفضل".



وذكر أننا "نواجه اليوم تحديات كبيرة فلدينا 811 مليون شخص يعانون من نقص تغذية مزمن، أي بزيادة 160 مليون شخص مقارنة مع العام 2019 ولذلك علينا أن نحدث تغيرا كبيرا في أنظمتنا الغذائية".



وتابع: "عندما نتحدث عن النظم الغذائية فنحن لا نتحدث فقط عن الغذاء، بل كذلك عن الصحة، والبيئة والاستدامة والمناخ ولذلك من المهم للغاية أن نفهم أن أي شيء نفعله لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو أن القضاء على الجوع يؤثر على قطاعات أخرى وهنا تكمن أهمية جمع نظم الأغذية الزراعية".



وأوضح أن "أحد التحديات الرئيسية التي نحاول أن نعالجها الآن هو أن نتمكن من البدء في التغييرات حتى نصل إلى هدف القضاء على الجوع بحلول 2030 .. لافتا إلى الحاجة لحوالي من 40 إلى 50 مليار دولار كل عام حتى 2030 إذا ما استخدمنا تدخلات فعالة من حيث التكلفة لنتمكن من إحداث التغيرات في نظم الأغذية الزراعية للقضاء على الجوع بحلول 2030".