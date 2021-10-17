أسبوع الفضاء ينطلق اليوم في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي -عدنان الغربي

ينطلق اليوم في إكسبو 2020 دبي، أسبوع الفضاء الذي يتضمن أنشطة حافلة وفعاليات متنوعة بمشاركة رواد فضاء وخبراء ومسؤولين في مجال علوم الفضاء.



أعلنت ذلك شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي خلال الإحاطة الإعلامية اليوم، وقالت: "لدينا الكثير من الأنشطة الترفيهية والألعاب التفاعلية للأسر والأطفال، وعدة أنشطة تناسب مختلف الأعمار، وبإمكان الزوار الاستمتاع بجولة في قسم الحياة البرية والبحرية بعدد من الاجنحة، نحثّ الجميع على حجز تذاكرهم وخوض تجربة استثنائية في إكسبو".



وأضافت إن إكسبو 2020 دبي سيحتفي باليوم الوطني للمرأة العمانية، وسيستضيف جناح المرأة جلسة نقاشية حول إنجازات المرأة العمانية من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الخامسة مساء.