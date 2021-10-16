لمستقبل أكثر استدامة.. سلوفاكيا تقدم للعالم "أصغر كبسولة للعيش"

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

قدمت دولة سلوفاكيا من خلال مشاركتها في المعرض الدولي إكسبو 2020 دبي، نموذجاً لأصغر كبسولة مستدامة للمعيشة، وهو عبارة عن منزل صغير متنقل، يعمل بالطاقة الشمسية والرياح، ويسمح للناس بالبقاء في أماكن بعيدة يصعب وصول البنية التحية لها، او الأماكن غير المجهزة للمعيشة.

تتميز كبسولة المعيشة، بمستوى عالٍ من الراحة المعيشية إذ تعمل بنظام المنزل الذكي، وسلسلة من أجهزة الاستشعار، التي تساعد في مراقبة الوضع الحالي لوظائفها الحيوية، ويسهل التحكم في الكبسولة عن طريق تطبيق عبر الهاتف يقدم مراقبة تفصيلية والتحكم في جميع الأنظمة.

الكبسولة مزودة بخواص تتبع ويمكن نقلها بسهولة عن طريق قطرها بسيارة، وتم تجهيزها بنظام مزدوج لإنتاج الطاقة من خلال توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك يجعلها تملك الاكتفاء الذاتي النشط، فضلا عن دعمها ببطارية عالية السعة تقوم بتخزين الطاقة واستثمارها وقت الحاجة.

وأبدع صانع الكبسولة في تجهيزها لجمع مياه الامطار أو الماء من أي مصدر طبيعي متاح، ومن ثم مرورها بسلسلة فلاتر عالية الأداء تنظف المياه بنسبة 99.98% لتصبح قابلة للشرب.

وتتكون من مساحة مخصصة للنوم بها سرير مزدوج قابل للطى، وحمام يشتمل على حوض ودش ومرحاض منفصل من دون ماء، ومساحة معيشة تضم مطبخ صغير يتضمن مغسلة وموقد كهربائي وشفاط مطبخ، وكذلك مكتب للعمل، وأيضا بها عدد من خزانات التخزين.