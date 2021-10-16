سفير سوريا لدى الدولة: «إكسبو» نافذة تواصل للسوريين مع العالم

المصدر: دبي - وام

أكد الدكتور غسان عباس سفير الجمهورية العربية السورية لدى الدولة المفوض العام لجناح سوريا في «إكسبو 2020 دبي» أن «إكسبو» يحفز الأمل لدى الدول المشاركة، ويمكن العالم من استكشاف فرص تجارية جديدة في جناح سوريا، ويتيح الفرصة للسوريين من أجل التواصل مع العالم.

وقال عباس في تصريحات له خلال «إكسبو 2020 دبي»: إن هناك العديد من الأهداف التي تقف وراء مشاركة بلاده في الحدث الدولي، منها تحقيق الفوائد الاجتماعية والثقافية والتواصل مع شركاء دوليين جدد، لإتاحة فرصة فريدة لجميع السوريين، بما في ذلك رجال الأعمال للتعرف إلى الفرص المتاحة في «إكسبو 2020»، الذي ينعقد بمشاركة نحو 192 دولة.

وعن الجناح السوري أوضح عباس أن الجناح يستهدف أن يعرف العالم تاريخ سوريا وحضارتها خصوصاً أنه في الماضي لم يكن هناك سوى صورة واحدة لمشاهد الدمار،

والصورة التي نود أن نقدمها اليوم هي صورة الأمل لجميع السوريين، ونحن على ثقة بأن تراثنا الغني وطبيعتنا ستعززان مستقبلنا المشرق.

وعن الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في جمع العالم معاً للعمل من أجل البشرية قال": لا يسعنا إلا تقديم خالص الاحترام والتقدير بشأن الجهود الكبيرة المبذولة لجمع البلدان معاً في هذا الحدث الدولي المهم. لقد نجحت دولة الإمارات في بناء جسور التواصل بين الشعوب في المجالات الثقافية والتجارية، وجعلت من موقعها الجغرافي محوراً للتواصل بين القارات.