كومنولث دومينيكا تحتفل بيومها الوطني في «إكسبو»

المصدر: دبي - وام

احتفلت كومنولث دومينيكا بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، بمراسم شملت رفع العلم على منصة الأمم في «ساحة الوصل»، وتبعها إلقاء الكلمات، ومجموعة من العروض الثقافية المنوعة.

حضر الاحتفال كينيث دارو، وزير الخارجية والأعمال التجارية الدولية وشؤون الجالية رئيس الوفد من كومنولث دومينيكا، ومعالي ريم ينت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ونجيب العلي المدير التنفيذي لـ«إكسبو 2020 دبي»، وجانب من المسؤولين لكلا البلدين، وعدد من أبناء الجالية في الدولة.

وقال دارو في كلمته خلال الحفل: إن «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» خلق أملاً للعالم للخروج من جائحة عصفت بالعالم، كما يعد منصة لعرض الفرص المتاحة والتحديات وعرض الحلول للمشكلات العالمية مثل مشكلة التغير المناخي، وذلك لخلق حياة أفضل عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في مواجهة هذه المشكلات والتحديات.

وأوضح أن بلاده تسعى إلى توسيع علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع دول العالم، كما تخلق فرصاً أمام المستثمرين للقيام بمشاريعهم في مجال السياحة، لما تمتلكه من طبيعة وشواطئ فريدة وثقافات متنوعة، وأيضاً في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن بلاده خلال السنوات الماضية قامت بتطوير المنظومة الحكومية، التي تسهم في تسهيل إنجاز الأعمال.