مؤتمر الكشافة العالمي من إكسبو: 5 توصيات رقمية لتحقيق الاستدامة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

خرج المشاركون في مؤتمر الكشافة العالمي على الهواء والإنترنت مباشرة بخمس توصيات تعزز أهداف إكسبو 2020 دبي في تحقيق الاستدامة.



وتمثلت توصيات المؤتمر الذي حضره نحو ثلاثة ملايين كشاف عبر الإنترنت من 172 دولة حول العالم، في توجيه الشباب لتعليم لغة البرمجية والتكنولوجية، واتقانها ليكونوا جزءاً من مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال البرمجة وإيجاد مبرمجين كشفيين لمستقبل الحركة الكشفية، وحث الشباب على الاستفادة من التطبيقات الرقمية في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالمي، والعمل على تعزيز جهود الفتية والشباب على كافة المستويات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، بالإضافة الي تعزيز جهود الفتية والشباب في العمل على تحقيق مبادرات عالم افضل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.



واستعرض ناصر ماهر مفوض الأمم المتحدة في إكسبو 2020 دبي، جهود الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الحركة الكشفية قدمت حتى الآن نحو ملياري ساعة عمل تطوعية ومن المستهدف تحقيق 4 مليارات ساعة عمل تطوعية بحلول 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وقال: إن "الكشافة تعمل في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعالم أفضل قائم على الإنسانية وحسن التعامل مع الطبيعة واحترام حقوق جميع الأشخاص في عالم واحد يجمع الكل".

وأشاد بجهود دولة الامارات على وجه التحديد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وجود الكشافة في إكسبو 2020 دبي، يهدف إلى تعلم كيفية الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية وتطويعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء شعاراتهم الخاصة المرتبطة بالترويج الإلكتروني للتنمية المستدامة.



وناقشت المشاركون، كيفية استخدام التطبيقات الرقمية في صناعة ترويج إلكتروني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعلم شباب الكشافة المشاركين من جميع أنحاء العالم، وكيف يمكنهم استخدام تطبيقات لصنع شعاراتهم الشخصية واستخدامها حول أهداف التنمية المستدامة الـ17 لتكون جزءاً من تواصلهم الإلكتروني.



كشافة الإمارات

من جانبه، أكد الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أن جمعية كشافة الإمارات حريصة في استراتيجيتها الجديدة (2021-2025) على التوجه نحو العالمية بالشكل الذي يعزز توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة وعلاقاتها على المستوى العالمي والعمل على تمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قيم المساواة بين الجنسين، وتعتبر ورش المؤتمر انعكاساً حقيقياً بالتوجه بالعالمية.



بدوره، شدد أحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية على دور الحركة الكشفية الهادف الى بناء جيل شبابي متمكن، مشيداً بتجربة دولة الامارات في مجال تنظيم الفعاليات الدولية وتمكين الشباب.

وأعرب وسام قاضي، مدير إدارة المبادرات العالمية لدى "أس إيه بي" عن سعادته باستضافة هذه الفعالية المبتكرة في مقر SAP House من قلب إكسبو 2020 دبي، وأضاف: "نحن فخورون بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات ومدارس جيمس لتعزيز التزامنا بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لا سيما الهدف الرابع ألا وهو التعليم الجيد".



وأكد خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، حرص الجمعية كل عام على المشاركة في المخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنت بشكل سنوي عبر التواصل مع الكشافة من جميع أنحاء العالم عبر اللاسلكي ومن خلال اتصالات الإنترنت.