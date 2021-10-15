6 أجنحة تستقطب 325 ألف زائر خلال أول أسبوعين من إكسبو 2020

المصدر: دبي – بشار باغ

استقطبت أجنحة 6 دول مشاركة في إكسبو 2020 دبي ما مجموعه 325 ألف زائر خلال أول أسبوعين من انطلاقة الحدث.

وحلت روسيا في المركز الأول حيث أعلنت استقطاب جناحها في الحدث 100 ألف زائر حتى الآن، تلتها فرنسا مع استقبال جناحها لـ 80 ألف زائر، فيما استقطب جناح كل من ماليزيا وكولومبيا 50 ألف زائر، واستقبل جناح بيلاروسيا 35 ألف زائر أما تشيلي فبلغ عدد زوار جناحها حتى الآن 10 آلاف زائر.

وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أن جناحها في إكسبو 2020 دبي رحب بـ 55 الف زائر خلال الأسبوع الافتتاحي.

وتحرص جميع الدول المشاركة في الحدث على تنظيم واستضافة فعاليات وأنشطة متنوعة في أجنحتها على مدار اليوم فضلاً عن المشاركة في الفعاليات المقامة في مختلف أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي، بدءاً بالحفلات الفنية والموسيقية مروراً بالندوات الثقافية ومؤتمرات الأعمال والاستثمار المتخصصة في مختلف القطاعات وصولاً إلى الفعاليات الترفيهية والتفاعلية.