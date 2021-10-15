نصب الشهداء.. رمز للبطولة والفخر

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

يروي نصب الشهداء الذي يقع بجانب جناح دولة الإمارات في منطقة الفرص في إكسبو دبي، سيرة شهداء الوطن وتضحياتهم، الذين قدموا الغالي والنفيس فداءً لدولة الإمارات، حيث يخلد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً.

ويعد نصب الشهداء رمزاً للبطولة والفخر والشجاعة والوحدة، التي يحتشد فيها أبناء الإمارات للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بدولتهم وقيادتها وجنودها البواسل وشهدائها الأبرار، كما يعد وجوده في إكسبو دبي بمثابة التكريم والتقدير لتضحيات أبطال الإمارات الذي قدموا أرواحهم للحفاظ على كرامة وعزة الإمارات وأمن المنطقة بأسرها.

صمم نصب الشهداء بطريقة هندسية إبداعية تلفت انتباه الزوار من مسافات بعيدة، توحي بأهمية المكان ومكانته، نقش على جدرانه آيات قرآنية تدل على مكانة الشهيد ومنزلته العليا، ليسرد للزوار من مختلف دول العالم أن الإمارات لا تنسى أبناءها ومن ضحى بحياته في الذود عن الوطن، أو نصرة المظلوم، وإن غابت أجسادهم ستخلد ذكراهم ومواقفهم المشرفة في مختلف المناسبات، وستبقى حاضرة في مختلف الفعاليات لتبرهن أن الإمارات بعطائها وقيمها تقدم نموذجاً استثنائياً.