خليفة بن طحنون يزور معرض إكسبو 2020

المصدر: وام

زار الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي معرض إكسبو 2020 دبي، وتجول في عدد من أجنحة الدول المشاركة متعرفاً على ما تحتويه من جوانب ثقافية وتراثية و ومعروضات صناعية وتقنية وشاهد مجموعة من الفعاليات والعروض المقامة.

وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان باستضافة دولة الامارات العربية المتحدة لمعرض أكسبو2020 في دبي واصفا المعرض بأنه إنجاز استثنائي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي تمكنت دولة الامارات العربية المتحدة من تحقيقها خلال السنوات الماضية وخاصة خلال فترة جائحة كورونا وتحدياتها.

وأوضح أن مستوى التنظيم الراقي والاجراءات الوقائية القياسية وجمالية التصاميم وانسيابية التنقل وغيرها من المزايا تؤكد قدرة الدولة على استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات العالمية بقدرات تنافسية تضعها في مقدمة الدول في هذا المجال.

وشملت الزيارة جناح دول الإمارات العربية المتحدة واطلع على مكونات الجناح التي تقدم نظرة عامة حول نشأة دولة الإمارات وما واكبها من تقدم وتطور وإنجازات في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على جوانب مهمة من ثقافة الدولة وموروثها الحضاري وبيئتها الطبيعية ، كما زار نصب الشهيد الذي يعد أحد مرافق معرض اكسبو 2020 ويجسد معاني التضحية والعطاء والبذل والبطولة.

و أعرب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن إعجابه بالتصميم المميز لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة وما يحتويه من عناصر تجسد قصة حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والأباء المؤسسون في قيام دولة عصرية متقدمة ومحافظة على قيمها الاصيلة ومبادئها النبيلة لتكون ايقونة التطور والإنجاز والتحقيق المستحيل.

كما زار جناح المملكة العربية السعودية حيث استمع لشرح عن مركز الاكتشاف في الجناح، وهو منصة لبناء فرص الاستثمار والشراكات، معبراً عن اعجابه بمحتويات الجناح ومعروضاته.