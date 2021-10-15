وزير التجارة الأنغولي يشيد بالعلاقات الثنائية مع الإمارات

المصدر: دبي – وام

أشاد معالي فيكتور فرنادزيس وزير التجارة والصناعة بجمهورية أنغولا بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بلاده بدولة الإمارات في المجالات كافة.

وأعرب فرنادزيس عن تقديره لدعم دولة الإمارات للتنمية في جمهورية أنغولا، وعن شكره لدعوتها للمنتدى العالمي الأفريقى للأعمال الذي يعقد في معرض «إكسبو 2020 دبى» ويعتبر حدثاً تاريخياً لأفريقيا والمنطقة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن المنتدى العالمي الأفريقى للأعمال يعد لقاء ناجحا على أعلى المستويات، مؤكدا أهمية التعاون والتواصل بيننا لخلق مجتمع سعيد وبناء وساعد هذا الحدث في التواصل الاقتصادي والدبلوماسي بين الدول المجتمعة.

وأضاف إن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا منفتحة ونحن نرحب بجميع الدول، مشيراً إلى أن الفكرة من هذا المنتدى العالمي الأفريقى للأعمال هو السماح بإطلاق حركة تجارية بين دول العالم بكافة المجالات«.

ولفت وزير التجارة الأنغولي إلى أن أزمة جائحة»كوفيد-19 «كانت لها أثار سلبية، لكن يجب علينا ألا نستسلم ونعمل معاً وندعم بعضنا البعض لكى نساعد أولئك المعرضين للخطر حتى يتمتعوا بالاستقرار والنمو».