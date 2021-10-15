سلمى وهبي: «نعم نستطيع» مساهمة مميزة

المصدر: دبي - عبير يونس

أسهمت سلمى وهبي مديرة قسم الشراكة في الشرق الأوسط، لمنظمة إنقاذ الطفل، بالتعاون مع جناح المرأة في إكسبو دبي بتنظيم ندوة «نعم نستطيع» والتي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي صادف يوم 11 أكتوبر الجاري. عن هذا قالت في حديثها لـ«البيان»: جئنا بالبنات اللواتي شاركونا بالحديث عن قصصهن في تلك الجلسة، إذ كان من المهم جداً أن يتحدثن من هذا المنبر العالمي.

وأوضحت: إن تخصيص ندوة في جناح المرأة لمناقشة قضايا زواج القاصرات وتعليم الفتيات بجانب أهمية إشراكهن في اتخاذ القرار، يؤكد على التزام دولة الإمارات بمبادئ المساواة بين الجنسين وبالحقوق والواجبات. وأضافت: لقد استطعنا أن نكمل ونؤكد من خلال هذه الندوة كل ما عملنا عليه وتحدثنا فيه في السنوات الماضية.

توعية مجتمعية

أوضحت سلمى وهبي: كان من الملفت استضافة اللواتي شاركونا تسليط الضوء على قصص واقعية، ومدى تأثير هذه النقاشات على الحد من مثل هذه الممارسات في البيئة الخاصة بالمرأة. وأضافت: هو ما يتيح لنا المجال لتوعية كافة أفراد المجتمع. والأهل خصوصاً آملين المساهمة في تجنبها.

وذكرت وهبي: نؤكد دائماً على مبادرات وعمل منظمة إنقاد الطفل على الحد من المشاكل، والمساهمة في إيجاد الحلول، ولكن باعتقادي هذا العمل لن يكتمل إلا بعمل تشريعي من قبل الحكومات في دول عدة، خاصة فيما يتعلق بزواج الأطفال.

وشددت وهبي على أهمية تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة. وقالت: ساهمت المرأة الإماراتية بكل النجاحات التي حققتها الدولة. ونحن متأكدون من الالتزام الدائم من القيادة الحكيمة في المساواة بين الجنسين. وأوضحت: هذا ما رأيناه في جناح المرأة وفي مساهمات أخرى ومهام أخرى من قبل المرأة تقوم بها في إكسبو.