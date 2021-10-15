69 % ارتفاعاً في تحويل العملات خلال 10 أيام

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «الأنصاري للصرافة»، عن زيادة في صرف العملات الأجنبية لغير المقيمين في الدولة، وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري، وبالتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت الشركة في تقريرها عن ارتفاع عدد الزوار غير المقيمين في الدولة، الذين اشتروا العملات الأجنبية خلال تلك الفترة بنسبة 69 %، مقارنة مع الفترة نفسها خلال شهر سبتمبر 2021.

وكشفت «الأنصاري للصرافة» عن زيادة بنسبة 9% في عدد معاملات شراء العملات الأجنبية من قبل غير المقيمين خلال الثلث الأول من أكتوبر الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لدى «الأنصاري للصرافة»: قطاع صرف العملات الأجنبية في الإمارات يشهد ازدهاراً ونمواً ملحوظين جراء التأثير الإيجابي لـ«إكسبو 2020 دبي».