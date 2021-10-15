«قيصر الغناء العربي» أولى حفلات «أمسيات خالدة» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق مساء اليوم سلسلة «أمسيات خالدة»، وهي باقة من العروض الموسيقية التي يحييها نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وتبدأ الأمسيات بحفل غنائي لنجم الغناء العربي كاظم الساهر، الذي يحيي الحفلة في ساحة الوصل في «إكسبو 2020 دبي».

وتقام فعاليات «أمسيات خالدة» على مدار فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي، وسيستعرض عدد من أبرز الفنانين المبدعين رؤيتهم الشخصية لإكسبو 2020 دبي على مدى فترة الحدث، حيث سيُمثّل كل منهم موضوعاً من موضوعات الحدث: (الفرص والتنقل والاستدامة)، وبينما ستُقام جميع الحفلات في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، سيكون بوسع الزوار مشاهدة العروض المبهرة على شاشات عملاقة في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل، بالإضافة إلى مشاهدة البث عبر الإنترنت.

واحتفالاً بأول إكسبو دولي يُقام في العالم العربي، سيكون كاظم الساهر ممثلاً للمنطقة العربية بأكملها؛ بصفته واحداً من الأسماء اللامعة في سماء الموسيقى الذين حققوا نجاحات كبيرة في تاريخ الفن العربي، حتى لقب النجم العراقي بلقب «قيصر الغناء العربي»، وسيحتفي القيصر بتراث الموسيقى العربية الغني ضمن موضوع الفرص، ملهماً أجيال المستقبل بمجموعة مختارة من أشهر أعماله الغنائية.