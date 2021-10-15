المترو والحافلات الأفضل لزيارة «إكسبو»

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

دعت هيئة الطرق والمواصلات المواطنين والمقيمين، إضافة لزوار «إكسبو»، إلى استخدام المواصلات العامة؛ مثل المترو والحافلات، كونها أحد الخيارات المتاحة، للوصول إلى أرض الحدث لتجنب الازدحامات، وتعب وتكاليف التنقل، خصوصاً أن الهيئة وفرت حافلات مجانية من جميع إمارات الدولة لزوار المعرض.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن خدمة حافلات المواصلات العامة «حافلات إكسبو»، تعمل من السادسة ونصف صباحاً، وتستمر حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض.

فيما تبدأ خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث في التاسعة صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، وتبدأ خدمة حافلات نقل الزوار بين البوابات داخل المعرض: (حافلات تنقل الجمهور)، من السادسة ونصف صباحاً، حتى 90 دقيقة بعد إغلاق بوابات المعرض، ويستمر تقديم خدمة مركبات الأجرة والحجز الإلكتروني على مدار الساعة.

ريادة

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تقديم ريادة عالمية في التنقل السهل والمستدام في الإمارة، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بتوفير خيارات متعددة للوصول إلى «إكسبو 2020 دبي»، أهمها مترو دبي.

والحافلات، ومركبات الأجرة، وأيضاً التعامل مع الشركات العالمية مثل أوبر وكريم لتوفير سيارات مثل الليموزين لنقل الزوار، كما قامت الهيئة بشراء حافلات حديثة مزودة بأحدث التقنيات وصديقة للبيئة، لتشجيع الناس للوصول إلى أرض الحدث من خلال 9 مناطق مختلفة في الإمارة، أهمها دبي مول ومنطقة الغبيبة والقرية العالمية ونخلة جميرا على سبيل المثال، وجميعها مجانية لنقل الزوار.

وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات قامت بالتعاون مع الإمارات الأخرى لتوفير حافلات مجانية من 9 مناطق مختلفة في الدولة، بواقع ثلاثة مواقع في أبوظبي، وموقعين في الشارقة، وموقع واحد في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين، وبذلك تكون جميع خدمة حافلات المواصلات العامة مجانية لنقل زوار معرض «إكسبو» من دبي ومن مختلف إمارات الدولة.

287 رحلة

وتسير هيئة الطرق 287 رحلة يومياً خلال أيام الأسبوع ترتفع إلى 358 رحلة خلال نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، وتوفر الهيئة خدمة نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض الثلاث وهي، الفرص والتنقل والاستدامة، كذلك خدمة حافلات داخلية لنقل الزوار بين البوابات داخل المعرض (حافلات تنقل الجمهور).

ووفرت الهيئة أسطولاً من أحدث الحافلات وتمتاز بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة «يورو 6» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وروعي في تصميم الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير مكان مخصص لأصحاب الهمم وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة.

وتسعى الهيئة من خلال توفير هذه الحافلات أن تكون وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.