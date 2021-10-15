«طائرة إكسبو» تبهج زوار الحدث العالمي

لليوم الثاني على التوالي، زيّنت طائرة A380 العملاقة التابعة لـ«طيران الإمارات»، الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، سماء دبي، وهذه المرة فوق موقع إكسبو بعد أن حلقت في اليوم الأول فوق شارع الشيخ زايد. وعلى علو منخفض، حلقت الطائرة فوق معرض إكسبو 2020 دبي، مكسوة بالشعار الأزرق الخاص بالحدث الأبرز في العالم.

ويعد العرض الجوي، الذي أقيم على مدار يومين، جزءاً من مشروع خاص ستكشف عنه «طيران الإمارات قريباً». ومنح التحليق المنخفض وسائل الإعلام والأفراد فرصة للزوار الاستمتاع بمشاهدة الطائرة والتقاط الصور ومقاطع الفيديو. وكانت شركة «طيران الإمارات» قد كشفت النقاب أواخر سبتمبر الفائت عن طائرات A380 بكسوة زرقاء كاملة خاصة بـ«إكسبو 2020 دبي»، وسوف تنقل هذه الطائرات رسالة المعرض ودبي إلى كافة أرجاء العالم عبر شبكة خطوط «طيران الإمارات» خلال الأشهر المقبلة.