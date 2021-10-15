سيراليون تحتفل بيومها الوطني

المصدر: (دبي - وام)

حضر جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الاحتفال الذي نظمه جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي» بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية سيراليون بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات من سيراليون وعدد من أبناء الجالية في الدولة.

وأشاد رئيس سيراليون بالتنظيم الكبير لهذا الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، لافتاً إلى أن ذلك ليس مستغرباً على دولة الإمارات التي اعتدنا منها على النجاح في تنظيم الأحداث الكبيرة، متمنياً لدولة الإمارات قيادة وشعباً التقدم والازدهار والنجاح لـ«إكسبو 2020 دبي». واستمتع زوار «إكسبو 2020 دبي» بمشاهدة عدد من الفقرات الاستعراضية لفنون سيراليون معربين عن إعجابهم بتلك الفقرات.