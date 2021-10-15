المصدر: دبي - البيان

يسلّط جناح جمهورية كوريا الجنوبية خلال مشاركته في إكسبو 2020 دبي، الضوء على تفاصيل الهندسة المعمارية والفعاليات والعروض التي تتمحور حول عنوان «كوريا الذكية تنقل العالم إليك»، ويُعبّر عن رغبة كوريا بقيادة البشرية نحو مستقبل أفضل.

بالإضافة إلى ما تحمله خيارات التنقل من أهمية وتحوّل نحو مجتمع المستقبل بإمكاناته غير المحدودة، كما سيعرض الجناح الذي يقع في منطقة التنقل ملامح الثقافة الكورية الفريدة وتقنياتها المبتكرة ورؤيتها المستقبلية.

كذلك تجسد الهندسة المعمارية للجناح ملامح الإتقان الفني والروعة الهندسية، إذ يغطي 1597 مكعباً دوّاراً وثلاثي الأبعاد واجهة الجناح بما يعكس قوة كوريا وما تتمتع به من قدرات تنقل ديناميكية وفق مفهوم معماري يجمع بين ظاهرة الازدحام والمدينة، وتتيح الممرات اللولبية داخل الجناح وخارجه للزوار مشاهدة الإطلالات المذهلة على موقع الحدث الدولي.

وتولت شركة مويوكي آركيتكتس، التي تضم هون مون وسيونج بونج يون ودونج جيو كيم، تصميم الجناح، فيما كانت شركة سانج يونج الهندسية مسؤولة عن عمليات البناء.

رحلة العجائب

يقدّم جناح كوريا تجربة ذكية تربط الماضي والحاضر مع المستقبل، حيث يلتقي الواقع المادي مع الافتراضي، ويحصل ضيوف الجناح على جهاز ذكي عند وصولهم إلى ردهة الاستقبال لتبدأ رحلتهم بمساعدة تقنية التعرف على الوجوه.

ويتعرف الزوار في الطابق الثالث على تقنية فلاب فيجين المستوحاة من الشاشات الرقمية المتبدلة عند بوابات المغادرة والوصول في المطارات أو محطات القطار، والتي تجسد مراحل تطور التنقل من النهج التناظري إلى الرقمي.

حيث يسهم التطور التقني في العصر الرقمي في زيادة التواصل بين الناس مع تلاشي الحدود بين العالمين الرقمي والتناظري، ويسهم الصوت الميكانيكي للأجهزة المادية في تسهيل تجربة التواصل الحسية مع الزوار.

يشهد الجناح الكوري 1800 عرض على مدى 6 أشهر، بمعدل 10 عروض تجري يومياً في الردهة الخارجية وفق أنماط البوب الكوري والبي بوينج والثقافة الشعبية وسط أجواء احتفالية مميزة، وتشتمل العروض على العمود المتنقل المجهز بنظام قيادة ذاتي وحساسات حركة بما يضمن أعلى مستويات الترفيه، وتتولى شركة سي جي إي إن إم تنظيم فعاليات الجناح.

اليوم الوطني

يستضيف الجناح الكوري فعاليات مختلفة بمناسبة اليوم الوطني الكوري 16 يناير، وخلال أسبوع كوريا الذي يمتد لخمسة أيام، وينطلق اليوم الوطني الكوري في ساحة الوصل، تتبعه جولة مخصصة لكبار الشخصيات في جناح كوريا، ويشارك المكتب المختص بتخطيط عروض إكسبو 2030 بوسان في استضافة الموائد المسائية، كما تستضيف فعالية اليوم الأخيرة حفلة في الهواء الطلق في حديقة اليوبيل بمشاركة نجوم البوب من مختلف أنحاء العالم.

وقع اختيار الجناح الكوري على فرقة البوب الكوري العالمية ستراي كيدز لتكون سفيرة الجناح، وفازت الفرقة التي تمتلك 34 مليون متابع على موقع إنستغرام بمسابقة برنامج كينجدوم الذي جرى عرضه في أبريل على شبكة إم نيت الكورية، لتتصدر مشهد الجيل القادم من نجوم البوب الكوري.