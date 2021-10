سنغافورة تناغم الطبيعة مع فن العمارة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يستعرض جناح سنغافورة في «إكسبو 2020 دبي»، تناغم الطبيعة مع فن العمارة، والمنظومات التكنولوجية المتطورة، لتجسيد رؤية مدينة وسط الطبيعة، تعكس روح التنمية المستدامة، من خلال حلول حضرية مبتكرة ومؤثرة.

ويجسد الجناح الذي تستحوذ المساحات الخضراء على تصميمه الهندسي، شعار «الطبيعة.. الرعاية. المستقبل»، وهو عبارة عن إنجازٍ معماريٍّ ذي نظام بيئيٍّ أخضر، قائم على مبدأ الاكتفاء الذاتي، حيث يمثل صورة مصغّرة عن رحلة جنّة الأوركيد، نحو النمو والاستدامة والمرونة، بينما يعكس في الوقت نفسه، صورة الاستعداد الكامل لمواجهة بعض التحديات الحضريّة الأكثر تعقيداً في عصرنا الحالي.

فلسفة

ويسلط الجناح الضوء على الفلسفة التوجيهيّة للتنمية المستدامة، عبر واجهات عرض متعدّدة الوسائط. ففي مخروط المدينة «سيتي كون City Cone»، سيتم اصطحاب الزوّار في رحلة غامرة، وتجربة سينمائيّة قيّمة، يجسّدها المبدع السنغافوري برايان جوثونج تان Brian Gothong Tan.

وقد تمّ رسم تخيلات هذا الفنان الرائد على الجدار المنحدر الداخلي لـ «سيتي كون»، بالإضافة لعرض المشاهد البانوراميّة، ولوحات الرسوم المتحرّكة غير اللاّمعة، ولقطات الطائرات الآليّة الصغيرة - الدرونز، ومئات مقاطع الفيديو، لتصوير التحديات البيئيّة التي نواجهها جميعاً، نتيجة للتنمية الحضريّة العالميّة، والابتكارات التي حقّقتها سنغافورة في مجال الحلول الحضريّة، لإنشاء مدينة عصريّة تتعايش فيها البيئة المبنيّة، في وئام وسلام مع الطبيعة الأم.

أضواء ساحرة

ومع حلول الليل، ينبهر زوّار جناح سنغافورة النابض بالحياة، باستعراضات الأضواء الساحرة، حيث تمّ تصميم عرض الإضاءة «بيومورفوسيس Biomorphosis» الليلي، من قبل شركة تصميم الإضاءة السنغافوريّة «لايت كولاب Light Collab».

وهو عبارة عن مشاهد تتعانق فيها الأضواء اللاّمعة مع الظلال والأصوات، لتعبّر عن سنغافورة الخضراء والمستدامة، وتتراقص نبضات الطبقات الضوئيّة بشكل إيقاعي، جنباً إلى جنب مع مشهد صوتي من تأليف الموسيقار السنغافوري المُبدع، دون ريتشموند Don Richmond.

حيث تضيء وتبرز المناظر الطبيعيّة الخضراء للجناح، وتستحضر صوراً لغابة ساحرة، وتحثّ الزائرين على التجّوّل واستكشاف الجناح، الذي يبدو حيّاً بكل تفاصيله.

ويستمتع الزوّار أيضاً بالبرامج اليوميّة الأخرى على مدار شهور «إكسبو 2020 دبي» الستة مثل قصص سنغافورة في سكاي ماركت «Stories of Singapore at the Sky Market»- وهي عبارة عن أفلام وثائقيّة، وأفلام قصيرة حائزة على جوائز، تخوّل الزوّار الاطّلاع على وجهات النظر المطروحة للنقاش في سنغافورة، خاصّة ما يدور منها حول التحديات الأكثر إلحاحاً التي نواجهها في عالمنا الحاضر، بما في ذلك تغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والتقدّم التكنولوجي، والمرونة الغذائيّة، وسيتخلّل ذلك، تسليط الضوء على تاريخ وتراث وثقافة جنّة الأوركيد.

ويمكن للزوّار إلقاء نظرة معمّقة على التصاميم والأعمال الداخليّة لجناح سنغافورة، اختيار «ستوري ووك Story Walk» الرائعة، وهي جولة ممتعة، برفقة المرشدين الودودين في الجناح.

وتقام هذه الأحداث أربع مرات يوميّاً، في فترة ما بعد الظهيرة خلال أيام الأسبوع، كما تجذب فقرات سرد الحكاوي والقصص الزوّار الراغبين بمعرفة المزيد عن جمال الجناح، وروعة سنغافورة وعطاء شعبها، وذلك عبر الحكايات والحقائق والأرقام.

ثقافة سينمائية

بالإضافة إلى ذلك، ستحتل الثقافة السينمائيّة السنغافوريّة، مكانة بارزة، كجزء من سلسلة «ليلة الأفلام السنغافوريّة Singapore Film Night»، وهي عروض شهريّة للأفلام المحليّة، التي نالت استحسان النقّاد. ويمكن للزوّار توقّع مشاهدة أفلام، مثل الدراما العائليّة «Ilo Ilo»، أوّل فيلم روائي سنغافوري يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي، والفيلم الوثائقي «ذا سونغز وي سانغ The Songs We Sang»، الذي يجسّد رحلة الموسيقى السنغافوريّة الفريدة «Xinyao».