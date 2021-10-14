"إكسبو لايف" نافذة العالم على التصاميم الإماراتية

المصدر: البيان

يجسد جناح "إكسبو لايف" في إكسبو 2020 دبي، مزيجاً متناغماً بين تصاميم الماضي والحاضر، بين التاريخ والمستقبل، وبين التصميم العربي المستلهم من الخيمة البدوية، وبين التصميم العصري المستوحى من فن الأوريغامي الياباني، الذي يضفي على الجناح مظهره المبهر والجذاب، في مزيج إبداعي فريد يحاكي التصاميم الإبداعية لكبريات الجامعات ومعاهد التصميم اليابانية والأمريكية التي درس وتعلم فيها مصمم الجناح الإماراتي المهندس أحمد بوخش.

استلهم أحمد بوخش تصميم جناح إكسبو لايف من الخيمة الشمالية الواقعة بين إماراتي دبي وأبوظبي، والتي شهدت اللحظات الأولى لميلاد الاتحاد، ويقول في هذا الصدد: "استوحيت فكرة الجناح من الاجتماع التاريخي الذي جمع كلا من المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في منطقة سيح السديرة، وهو الاجتماع الذي بدأ بفكرة بسيطة سعيا للم شمل الإمارات المتصالحة، ومن ثم أدى لإعلان الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة."

يقول أحمد بوخش: "لاقى الجناح اهتمام الجمهور والزوار نظرا لطبيعة تصميمه، الذي يمزج ما بين الخيمة البدوية والتصاميم الهندسية العصرية التي تدرس في كبريات الجامعة العالمية المتخصصة في التصميم."

ثم تابع:"أردنا، بالتعاون مع إكسبو لايف، دمج الفكرتين مع بعض للخروج بتصميم مميز ومبدع يتماشى مع جوهر إكسبو، الذي عمل على استقطاب الأفكار الابداعية من المبدعين على مستوى العالم، لعرضها للجمهور والزوار القادمين من أنحاء المعمورة، والهدف من ذلك هو إلهام الناس حول كيفية التأثير والتغيير في مجتمعاتهم، انطلاقاً من فكرة قد تكون بسيطة لكن مع الشغف وحب العمل تصبح أكثر قوة."

وأوضح أحمد، أن العمل على الجناح استغرق نحو 6 أشهر، يقول: "لقد قمنا بعدة تجارب، حتى استقر رأينا على التصميم الحالي، الذي يمثل خيمة بدوية تحتفي بتراث الدولة وتوفر مكانا مظللا لزوار المعرض."

كما أكد أنه يشعر بالفخر بهذه المشاركة التي تمكن المبدعين الإماراتيين الشغوفين من عرض تراثهم الغني من خلال الفنون المعمارية الإبداعية للعالم أجمع، فالتصميم، برأيه، يقوم على الأفكار القوية التي لها القدرة على تغيير المجتمع، وتمكن في الوقت نفسه المبدعين من كل أنحاء العالم من عرض أعمالهم الإبداعية.

يلاحظ زوار الجناح انتشار العديد من الأعمال الإبداعية في كل زاوية من زواياه، ابتكرتها أنامل مجموعة كبيرة من المبدعين والمصممين، ويوضح بوخش أن الفكرة الإبداعية للجناح هي أن المعرض الذي يقام عادة داخل المبنى، تم إخراجه ووضعه نحو الواجهة الخارجية، وهكذا عندما يتواجد الزائر داخل الخيمة، يتاح له القدرة على استهلام الأفكار الإبداعية من المصممين، حتى قبل الدخول إلى المبنى، وهي فكرة فريدة من نوعها على نطاق كافة الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

وثمن بوخش التفاعل الكبير للزوار مع فكرة تصميم الجناح والمعروضات، حيث دارت معظم أسئلتهم حول كيفية المزج بين التصميم التقليدي المستوحى من الخيمة البدوية والتصميم الحديث، وطريقة ترجمة كل ذلك إلى واقع حقيقي.

وقال يوسف كاريس، نائب الرئيس الأول لإكسبو لايف- إكسبو 2020 دبي، "أن جناح إكسبو لايف هو ملتقى عالمي للإبداع يجمع المهتمين من مختلف دول العالم، مثل رواد الأعمال والباحثين والمفكرين للبحث عن حلول للمشاكل التي نواجهها، ونحن في جناح إكسبو لايف، نقدم لهم الدعم وفرصة العمل على إيجاد الحلول التي يحتاجونها، مع مساعدتهم على اتخاذ القرار السليم لمستقبل أفضل".