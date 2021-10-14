إكسبو 2020 دبي يدعو إلى مستقبل بلا جوع في يوم الأغذية العالمي

المصدر: البيان

يحتفي إكسبو 2020 دبي، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق السبت 16 أكتوبر، لدعم العمل الجماعي من أجل القضاء على الجوع وحثّ عدة قطاعات على المشاركة.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لإكسبو 2020 دبي: "بصفته أول حدث دولي يُقام منذ بدء تفشي الجائحة، يمثل إكسبو 2020 منبرا حاسما لجمع ألمع العقول لتمكين العمل واستلهام حلول للتحديات التي تؤثر علينا جميعا. وفي يوم الأغذية العالمي، يدعو الحدث الدولي إلى التضامن العالمي لإعادة التفكير في أمننا الغذائي ونظمنا الغذائية وإعادة تشكيلها بطرق تضمن حياة صحية، وتحافظ على الشعوب وكوكب الأرض للأجيال القادمة".



سواء كان ذلك عن طريق عرض الأبطال الوطنيين في مجال الأغذية أو الممارسات الزراعية المستدامة، أو استضافة محادثات بشأن السياسات الغذائية التحويلية، أو إطلاق حملات توعوية، فإن فعاليات يوم الأغذية العالمي التي ينظمها إكسبو 2020 هي دعوة إلى العمل من أجل استعادة التوازن في نظمنا الغذائية، وحشد الجهود الرامية إلى تحقيق عالم خالٍ من الجوع.

الزوار مدعوون للانضمام إلى هذا التجمع لرفع الوعي عبر حضور الحدث الرئيس، الذي يُنظمه برنامج الإنسان وكوكب الأرض من إكسبو 2020 ، والذي سيُعقد في منتدى الفرص في عالم الفرص – جناح الفرص من الساعة 14:30 ولغاية الساعة 19:15.

وتضم قائمة أبرز المتحدثين معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي؛ والدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية لعام 2021؛ وماكسيمو توريرو كولين، كبير الاقتصاديين لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي: "فخورون بشراكتنا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وإكسبو 2020 دبي، لتنظيم احتفالية يوم الأغذية العالمي 2021، والذي يمثل فرصة مهمة لرفع الوعي المجتمعي العام بأهمية الحفاظ على الغذاء والعمل على تحقيق أمنه واستدامته، و للتواصل مع كافة المجتمع، ودعوتهم للمشاركة في جهود تعزيز الأمن الغذائي، عبر تبني ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامة".

وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "يتم الاحتفال بيوم الاغذية العالمي 2021 للمرة الثانية خلال جائحة كوفيد-19، التي تسببت تداعياتها في تعطل النظم الزراعية والغذائية، وفي ركود اقتصادي غير مسبوق نتج عنه خسارة كبيرة في سبل العيش ومصادر الدخل، وزيادة انعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة".

وتابع: "وبحسب أحدث التقديرات، يعاني أكثر من 51 مليون شخص في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من الجوع، كما أن "العبء الثلاثي لسوء التغذية" المتمثل في نقص التغذية وزيادة الوزن والسمنة، إضافة إلى نقص المغذيات الدقيقة، يزيد بوتيرة مقلقة خاصة بين الأطفال في سن المدرسة والبالغين".

وأكد الواعر أن: "النظم الغذائية الزراعية في المنطقة تخفق في توفير أغذية ميسورة التكلفة ومتنوعة ومغذية وآمنة للجميع، مما يزيد من تفاقم الوضع. ولهذا السبب تسلط الفاو الضوء خلال يوم الأغذية العالمي، الذي تجري فعالياته في إكسبو 2020، على ضرورة إيجاد طرق ونماذج مبتكرة للتعاون الإنمائي الدولي تتخطى نهج المعاملات، لتحقيق التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية وصمود، وتحقيق نظم زراعية غذائية مستدامة من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، وعدم ترك أحد متخلفاً عن الركب".