القيصر يستهل "أمسيات خالدة" غداً في إكسبو 2020

المصدر: البيان

يستهل النجم العراقي كاظم الساهر، الذي يحلو لعشاقه إطلاق لقب قيصر الغناء العربي عليه، سلسلة "أمسيات خالدة" غداً (15 أكتوبر) في إكسبو 2020 دبي، ضمن استعراض مبهر يربط بين ملايين المعجبين في تجربة موسيقية لا تُنسى ضمن سلسلة "أمسيات خالدة".

سيؤدي كاظم الساهر توليفة من أشهر أغانيه في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 التي تضم أكبر شاشة عرض بزاوية 360 درجة في العالم، في حفل غنائي سيُبث على الهواء مباشرة، ليُطرب الأسماع في شتى أنحاء العالم.

تماشياً مع قيود السعة الاستيعابية ولوائح التباعد الاجتماعي، سيقتصر دخول ساحة الوصل على الضيوف المدعوين، بينما سيتمكن حاملو تذاكر إكسبو من مشاهدة العرض على شاشات خارجية عملاقة في كل من حديقة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم بإكسبو.

سيُبث الحفل أيضاً على الهواء مباشرة عبر قنوات أبوظبي ودبي وإم بي سي 4، إلى جانب عدد من المحطات التلفزيونية الأخرى.

بعد غياب عامين إثر جائحة كوفيد-19، تمثل هذه الأمسية عودة الساهر، إلى الحفلات الغنائية الحية، ليتغنى مجددا بالإرث النابض بالحياة والغني للموسيقى العربية.