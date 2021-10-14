«تريندز» في قلب العالم من قبة الوصل

المصدر: البيان

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات من تحت قبة ساحة الوصل، مبادرة علمية تحت عنوان «تريندز في قلب العالم - إكسبو 2020»، حيث بدأ سلسلة من الفعاليات والأنشطة في الحدث بمشاركة جميع موظفيه انطلاقاً من شعاره الجديد «من استشراف المستقبل إلى المشاركة في صنعه». كما سيشارك باحثوه الشباب في جناحه المستقل بـ «قمة أقدر العالمية» التي سيحتضنها معرض «إكسبو دبي 2020».

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»: «إكسبو يحمل رسالة ورؤية حضارية ميثاقها التسامح والتعايش، والمشاركة في قمة أقدر العالمية، وحضور المركز في قلب الحدث بجناح مستقل؛ يأتي انطلاقاً من عالمية توجهه وأهمية هذا الحدث الدولي وطبيعته كأحد أبرز المنصات العالمية اقتصادياً ومعرفياً».

اجتماع

وأضاف إن مجلس «تريندز للشباب الباحثين» عقد اجتماعاً تحت قبة ساحة الوصل تم خلاله مناقشة عدد من الأمور البحثية والمستقبلية، كما سيعقد المركز الاستشاري اجتماعاً مماثلاً قريباً في قلب الحدث لمناقشة الخطط المستقبلية.

وذكر الدكتور العلي أن مجموعة من الشباب الباحثين في مركز «تريندز» ستعرض في قمة أقدر العالمية تجاربها في البحث العلمي الرصين؛ فيما سيعرض الجناح الخاص بالمركز المشاريع المستقبلية، وأبرز الإصدارات، والكتب، والبحوث حول مختلف القضايا.

وأشار إلى أن فعاليات «تريندز» ستتضمن أيضاً محاضرات وورش عمل بحثية من منطلق روح شعار المركز الذي يسعى إلى صنعِ المستقبل والمشاركة فيه، وشعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وذلك في تعبير عن سمو الهدف في الدعوة إلى العمل الجماعي من أجل خدمة الإنسانية، وبث قيم التعايش والتسامح ونبذ الكراهية والعنف، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور العلي أن مشاركة المركز في إكسبو تتماشى أيضاً مع الاستراتيجية العامة له، وتؤكد عالميته في رؤيته للأحداث والقضايا، تحقيقاً للريادة والابتكار، وتعزيزاً لمفهوم التنمية المستدامة؛ مشيراً إلى أن المشاركة في إكسبو دبي 2020، تشكل فرصة لتقديم مخرجاته البحثية العالمية.

رسالة

وقال إن إكسبو العالمي يحمل رسالة ورؤية حضارية ميثاقها التسامح والتعايش، والتنوع الثقافي والعلم والمعرفة، ويشكل منصة عالمية جامعة لاستشراف مستقبل مشرق تنعم فيه الأجيال المقبلة، وتتطلع نحو آفاق أرحب وأوسع من التعاون لصنع التاريخ.

وقام موظفو مركز «تريندز» أمس بزيارة لمعرض اكسبو دبي 2020، حيث تجولوا بين أجنحته المختلفة، فيما قام الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز على رأس وفد مرافق بزيارة لأجنحة كل من الأمم المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والمركز الإعلامي لإكسبو، اطلع خلالها على ما تضمه الأجنحة من مواد معبرة عن تاريخ وحضارة هذه الدول، وقدم الدكتور محمد العلي درع المركز لمسؤولي هذه الأجنحة والمركز الإعلامي، مشيداً بما تتضمنه من أنشطة وفعاليات حول هذه الدول وتاريخها وحضارتها وخططها المستقبلية.