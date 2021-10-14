جناح البحرين في إكسبو 2020.. بحر وتاريخ

المصدر: وام

يجذب مبنى جناح مملكة البحرين، أنظار زوار أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، بارتفاعه وألواح الألمونيوم التي تخترقه كأعمدة كبيرة ليمروا على المدخل المكون من منحدر أسمنتي يوصلهم إلى ساحة العرض الرئيسية التي تسرد حكاية تاريخ البحرين وقصة صيد اللولو والوجود البشري المستمر منذ أكثر من 5000 عام على جزر المملكة وعلاقتها بالبحر التي شكلت حضارة دلمون.

وأكد محمد عسكر منسق محتوى جناح مملكة البحرين في إكسبو 2020 دبي: "تأتي مشاركة مملكة البحرين في إكسبو دبي الحدث الأكبر والأهم في الشرق الأوسط بعد نجاح مشاركة البحرين في إكسبو ميلان 2015 وفوز جناح المملكة بجائزة في فئة الهندسة المعمارية، وتستكمل هذه المشاركة بتصميم هندسي مبتكر لجناح وطني تحت شعار (الكثافة تنسج الفرص) يرتكز على 126 عموداً من الفولاذ بارتفاع 24 متراً تخلق تجربة مكانية وحسية لجميع الزوار وتنقل مفهوم الكثافة التي تعيشها البحرين من خلال الجناح المشارك في المعرض.

وأضاف أن كل عمود من الأعمدة يبدأ من نقاط مختلفة لتلتقي في نقاط محددة ومعينة تعتبر إشارة إلى أن نسيج المجتمع البحريني رغم تنوعه إلا أنه يتحد في نقاط معينة تسهم في رفع وإعلاء جهود مملكة البحرين في جميع القطاعات.

وأوضح عسكر أن الجناح يضم عدة أقسام منها المعرض الذي يركز في شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل على موضوع البحر والتي ستتغير مواضيعه بشكل دوري طوال فترة انعقاده فيما يحوي الجناح مقهى يقدم قائمة طعام خاصة بالأطباق والأكلات البحرينية لتنقل المطبخ البحريني بطريقة معاصرة من ابتكار الشيف البحرينية لولوة الصويلح والشيف البحريني بسام العلوي، إضافة إلى متجر الهدايا الذي يعرض منتجات ومقتنيات مصنوعة في البحرين من قبل شباب وحرفيين بحرينيين كل ذلك يسهم في نقله 10 متطوعين مقسمين على 5 شباب و5 شابات من مواطني المملكة ليعكسوا ويساعدوا في إبراز ثقافة وازدهار البحرين.

يقع جناح مملكة البحرين في منطقة الفرص على مساحة 2000 متر مربع ويتكون هيكله من 126 عموداً بسماكة 11 سنتيمتراً وارتفاع يبلغ 24 مترا، تتصل ببعضها بعضاً في عدة نقاط على ارتفاع المساحة، بينما تتألف واجهته الخارجية من الألومنيوم الذي يمثل أحد أكبر صادرات المملكة، وتدعم تلك الأعمدة بعضها، إضافة إلى رفعها للسقف لتجسد مبادئ التواصل والكثافة في استكشاف الاحتمالات ثلاثية الأبعاد المستوحاة من الزخارف الجصية الهندسية التقليدية للعمارة البحرينية التراثية.