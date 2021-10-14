"نظرة على أفريقيا".. ندوة نقاشية نظمها إكسبو 2020

المصدر: البيان

أكد المشاركون في الندوة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، بعنوان "نظرة على أفريقيا"، أهمية تنسيق السياسات بين مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وسبل التكيف مع تغيرات المناخ في القارة السمراء.

حضر الحلقة النقاشية التي أقيمت في "تيرا"، جناح الاستدامة في إكسبو 2020، الدكتور ليفي مادوكي، المفوض العام للاتحاد الأفريقي لدى إكسبو 2020، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، حيث أوصى المجتمعون بضرورة تكثيف الجهود لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حول الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها، من أجل مواجهتها والحد من آثارها السلبية على المجتمعات، مشددين أيضاً على ضرورة الإسراع في توفير الدعم الفوري للدول المتضررة من هذه الكوارث، لاسيما أنها تتعرض لخسائر مادية جسيمة في الأرواح والمتلكات العامة والخاصة.

خطط طوارئ

وشدد الحضور على أهمية مراقبة الكوارث الطبيعية، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بها، وتطوير وتحديث خطط الطوارئ والتأهب لمواجهتها مع التركيز على الجهود الرامية لتوعية المجتمعات بالتأثيرات المدمرة لها.

كما تطرق الخبراء إلى الأنظمة الحديثة التي توصل إليها العالم في مواجهة الكوارث الطبيعية، واستعرضوا الوسائل الكفيلة بدرء مخاطرها، خلال الحلقة النقاشية التي بدأت بعرض فيلم تعريفي حول الكوارث االطبيعية التي تحدث في قارة أفريقيا، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتخفيف الآثار الناجمة عنها.

مجابهة

يقول الدكتور ليفي مادوكي، رئيس الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي ومفوضه العام لدى إكسبو 2020: "نأمل من دول العالم مساعدة أفريقيا في مواجهة كافة الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها"، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة توافر معلومات كافية حول هذه الكوارث، وتسهيل عملية الوصول إليها، للعمل مبكراً على مجابهتها، والحد من آثارها السلبية.

بينما قال الدكتور روبرتو روداري من مؤسسة أبحاث CIMA، ومدير الأبحاث بجامعة جنوة في إيطاليا: "نرى في إكسبو 2020 المكان الأفضل والأنسب لتجمع الشعوب والثقافات المختلفة، وأعتقد أن الأشخاص الذين عملوا على هذا الحدث العالمي والضخم، يمتلكون القدرة على التغيير نحو عالم أفضل تسوده المحبة و السلام، لتحقيق المزيد من الإيجابية والتفاعل بين مختلف الشعوب والجنسيات".

وأضاف: "يجب على دول العالم توفير التمويل والدعم اللازمين لمجابهة التغيرات المناخية والكوارث المختلفة مثل الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل، التي باتت بالفعل تهدد قارة أفريقيا، معرباً عن أمله في إيصال الصوت إلى صناع القرار حول العالم، عبر هذا الحدث الدولي الضخم".