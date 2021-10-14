"أوبرا الوصل".. ملحمة تحكي تاريخ الإمارات من إكسبو 2020

المصدر: البيان

كشف إكسبو 2020 دبي، اليوم، عن موعد العرض الأول لأوبرا الوصل والذي حددت له الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل، كما تم الإعلان عن توافر التذاكر للبيع مباشرة من دبي أوبرا، التي سيقام فيها العرض.

وتمثل "أوبرا الوصل" إنجازاً ثقافياً بارزاً للحدث الدولي، يحتفي بتاريخ دولة الإمارات الممتد لآلاف السنين وإنجازاتها حتى يومنها هذا وطموحها للمستقبل؛ وهي ثمرة تعاون مع أوبرا ويلز الوطنية. يقدم العرض أكثر من 100 فنان وموسيقي، إضافة إلى فريق الإنتاج الذي يضم 70 محترفاً موسيقياً، لجمع أفضل المواهب الأوبرالية العالمية، احتفالاً بشعار إكسبو 2020 الرئيسي "تواصل العقول وصُنع المستقبل".

ألّف أوبرا الوصل الموسيقي محمد فيروز، وشاركت في تأليفها وكتابتها مها قرقاش، وهي من إخراج السير ديفيد باونتني وبقيادة جاستن براون. والوصل هو الاسم القديم لإمارة دبي، وهو اسم يعبر هنا عن التعاون الدولي، حيث تظهر أوبرا الوصل أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستدامة، أحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي.

قيم

قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب المُفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي: "يقدم إكسبو 2020 دبي أوبرا متميزة تدعم المشهد الفني المزدهر في دولة الإمارات، وتجسد أيضاً قيم بلادنا في التسامح والتعاون، فضلاً عن إحساسنا العالمي بالمسؤولية تجاه بعضنا ونحو كوكبنا".

من جهته، قال محمد فيروز، مؤلف أوبرا الوصل: "احتفالاً برؤية إكسبو 2020 للتعاون، تجمع أوبرا الوصل شخصيات من خلفيات فنية متنوعة لصياغة شكل فني واحد – وليس هناك شيء عالمي أكثر من الأوبرا والمسرح. إذا كان الناس يستطيعون الضحك والبكاء معاً، فإن كل شيء بينهم ممكن".

بدوره، قال السير ديفيد باونتني، مخرج أوبرا الوصل: "تبدأ قصة الوصل في الصحراء؛ وقد ابتكرنا طريقة فريدة إلى حد ما لتجسيد هذه الصحراء بأسلوب مجازي. في الفصل الأوسط نحن في الحاضر، حيث نُشير بقوة إلى إنشاء برج خليفة، وننتقل إلى المستقبل في الفصل الأخير، حيث نصبح في عالم خيالي صِرف يستكشف ما قد يكون في المستقبل أو قد لا يكون، وهو الأمر الذي سيحدده ما إذا قدمنا التزاماً تجاه المستقبل المستدام".

وستُغنى أوبرا الوصل بالإنجليزية، وسيستمر العرض لمدة 90 دقيقة، بما في ذلك استراحة واحدة فقط. تبدأ قيمة التذاكر من 300 درهم إمارتي وستكون متوافرة عبر الموقع الإلكتروني لأوبرا دبي.