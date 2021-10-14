المغني الألماني مايل يطرب زوار إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أحيا الفنان الألماني الشاب مايل، على مسرح الجناح الألماني، أمس، حفلاً غنائياً بمصاحبة فرقته الموسيقية. وتعكس أغاني مايل تجارب حياتية مر بها، وبالتالي يمكن أن يمر بها كل إنسان، وجاءت الأغاني العشر التي قدمها متناغمة مع أدائه الصوتي القوي.

من الأغنيات اللافتة التي قدمها "مايل" خلال الحفل، أغنية يدور موضوعها حول أصدقاء الطفولة بعنوان "كانت البداية" كما قدم أغنية أخرى بعنوان "الرجل الآخر"، تدور حول حياته مع والدته، أما أغنيته الأخيرة بعنوان "سأتبعك" فقد ألهبت حماس الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير، وهي أغنية عاطفية بإيقاع متسارع جذب الجمهور الذي تشكل من عدة جنسيات من زائري إكسبو 2020، كان من بينهم حضور مميز للجمهور العربي الذي قدم له مايل التحية في بداية الحفل، كما قدم التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة وشكرها على حسن ضيافتها، موجها الشكر للقائمين على مسرح الجناح الألماني الذي استضافه الليلة، في واحدة من أجمل رحلاته الفنية، التي حرص فيها تقديم أغاني خاصة ومختلفة.

أعرب الجمهور الحاضر في المسرح عن إعجابه بهذه التجربة حيث قالت ميشال جيروايز من بابافوكو جينك: "أحببت الموسيقى وحماس المغني، كما تأثرت بالأغنية التي غناها لوالدته لأنني أعتبرها رسالة لكل امرأة تواجه مثل هذا الموقف".

وقالت أليس كونينجي من جزيرة بابافوكوجينك :"كانت الموسيقى رائعة والعرض جيد وقد استمتعت بالأغاني ومعانيها".

كما قالت الصينية صوفيا وأختها ماريا، أنهما حضرتا العرض من أوله لآخره واستمتعا بالموسيقى والغناء، وسعدتا لحصولهما على فرصة التقاط بعض الصور التذكارية مع مايل بعد الحفل".

كما علقت نادية جرامنيكا من فرنسا، أن العرض كان جيدا وصوت مايل قوي وجميل، فيما أعرب كل من أما أبرار خورشيد وتيخون باتانواك، عن تأثرهما الشديد بكلمات الأغاني، وأخيرا قال ليمنج ماي من الصين، أن الحفل كان تفاعليا من الدرجة الأولى حيث اهتم المغني بالنزول من المسرح والغناء مع الحضور.