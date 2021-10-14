منى بوسمرة تلتقي فريق «البيان» في المركز الإعلامي بإكسبو

المصدر: البيان

التقت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان» فريق عمل الصحيفة ورقياً ورقمياً في المركز الإعلامي في إكسبو 2020 دبي، واستمعت إلى ملاحظاتهم ووجهت باستمرار العمل بروح الفريق الواحد ومواصلة التميز بمحتوى نوعي، مشيدةً بجهود الجميع في تغطية الحدث العالمي على مختلف منصات الصحيفة وموقعها الإلكتروني، ونقل فعاليات الحدث التاريخي بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وقالت رئيس التحرير المسؤول: «إن «البيان» واكبت كل تفاصيل الحدث منذ فوز الإمارات بإكسبو 2020 دبي، وحتى الآن عبر آلاف التقارير والفيديوهات التي نشرتها في الصحيفة والموقع الإلكتروني ومنصاتها الرقمية».

وأوضحت أن «البيان» مستمرة في تقديم محتوى يليق بمكانة دبي العالمية في استقطاب الفعاليات والمعارض الكبرى، ونقل كل تفاصيل وفعاليات أكبر تجمع عالمي تستضيفه الإمارات بما يتناغم مع قيم الدولة الأصيلة وتوجهاتها في صناعة المستقبل.

وخلال لقاء رئيس التحرير المسؤول مع فريق العمل شددت على بذل المزيد من الجهود المقرونة بروح الإيجابية في فريق العمل، وترجمة رؤية القيادة في المحافظة على مكتسبات الدولة وتوجهاتها بما يخدم المجتمع.

وتمنّت رئيس التحرير المسؤول من فريق عمل «البيان» المحافظة على الوتيرة العالية التي يتمتع بها الفريق من أجل المحافظة على تفوق الصحيفة في هذه التغطية الاستثنائية التي برهنت على احتراف كادرها وإثبات جدارته في مثل هذه المهام التي أنيطت به.

وأشارت إلى أن «البيان» واكبت المعرض الدولي بشكل شامل يتميز بمحتوى نوعي شكلاً ومضموناً ويوثق أحداثه وينقلها إلى الجمهور لحظة بلحظة، وأن نجاح «البيان» يتواصل بفضل العمل بروح الفريق الواحد، والجد والتفاني في الأداء، وتعزيز الإنتاجية ومواصلة مسيرة التميز، التي تقدمها الصحيفة في تغطية جميع الأحداث، وتستمر بترجمة رؤى القيادة الرشيدة وخط التميز الذي انتهجته الإمارات، وعكس الجانب الحضاري للدولة ورؤيتها المستقبلية.