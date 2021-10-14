المفوض العام للاتحاد الأفريقي: 200 مليار دولار استثمارات نتوقع استقطابها خلال إكسبو

المصدر: دبي- وائل نعيم

توقع الدكتور ليفي أوشي مادويكي، رئيس مكتب الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي والمفوض العام للاتحاد الأفريقي استقطاب استثمارات بما يزيد على 200 مليار دولار خلال المشاركة بإكسبو2020 دبي.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت صباح اليوم في المركز الإعلامي في إكسبو دبي، بحضور شونا ماكغي، نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي.



فرص الاعمال

وقال الدكتور ليفي رداً على سؤال "البيان" نحن حددنا فرص الأعمال في أفريقيا ونتطلع إلى أن يحصل المجتمع الدولي على الموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة السمراء وهي متنوعة، إلى جانب أننا قارة فتية ولدينا الكثير لنقدمه.

كما أن تطوير البنية التحية في أفريقيا لا تزال في أول عهدها وهناك الكثير من فرص الأعمال، ونحن نرحب بجميع المستثمرين الدوليين وإكسبو 2020 دبي فرصة لنا ليس فقط لأن نكون جزءا من الحوار بل أن نكون أحد صناعه.

دعم اماراتي

وتابع: إن حكومة الإمارات أعربت عن دعمنا منذ البداية واستعدادها للشراكة مع كل ما نقدمه وتلقينا من دولة الامارات دعماً كبيراً، مشيرا إلى أن الاتحاد الافريقي خلال تواجده في المعرض الدولي يتطلع إلى احداث فرص استثمارية كبيرة وعقد شراكات اقتصادية ثنائية بين الدول الأعضاء بالاتحاد بين دولة الامارات ودول المنطقة، معتبراً أن معرض إكسبو يعتبر فرصة لتقوية العلاقات وعقد شراكات اقتصادية طويلة الأمد سواء ثنائية أو طويلة الأمد، ولدينا شراكات مع الاتحاد الأوروبي ونتواصل معها من أجل إحداث تقدم في القارة.

التزام

وأضاف: نبدي التزاماتنا من خلال الاتحاد الأفريقي في العمل على احداث تحولات والوقوف جنبا مع الدول الأعضاء في اكسبو، وإبداء كل جهد ممكن لاستعراض الفرص التجارية الافريقية، ولدينا الكثير من الفعاليات خلال شهر اكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن أفريقيا ستكون القوة المحركة للتغيير مستقبلاً وخاصة في مجال المناخ والاستدامة ومشاركة الاتحاد الأفريقي في إكسبو 2020 دبي هدفه استعراض وعرض الفرص وقصص النجاح ثم العمل على وضع مسار هذه القارة نحو المستقبل.

افريقيا المستقبل

ونحن اليوم نضع حجر الأساس لأفريقيا المستقبل التي نريد أن نراها في المستقبل والتي تساهم في تقديم الحلول، وثمة فرصة لزوار الحدث الدولي لرؤية افريقيا قارة متكاملة من خلال استعراضنا لمسيرة التقدم الافريقية وخاصة بيئة الاعمال وتوضيح الفرص المتاحة لدينا، حيث نسلط الضوء على مسار القارة السمراء نحو التكامل وفقاُ لأجندتنا المستقبلية، ونهدف إلى إيجاد الطرق من أجل تقديم عوائد من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمبتكرين واجتماعهم مع نظرائهم في مختلف دول العالم وهذه فرصة كبيرة تفيدنا في جميع القطاعات، كما أننا نتطلع إلى توفير الفرص الوظيفية لجيل الشباب لدينا وأن يكون جزءا أساسيا في عملية التطوير لذلك نعمل على توجيه الاستثمار والمستثمرين على نطاق واسع واستقطابها بما يعود بالنفع على أبناء افريقيا.

استدامة

وقال الدكتور ليفي أوشي مادويكي إن افريقيا ملتزمة بكافة المعايير والضوابط في مجال البيئة والتغير المناخي ونقوم بكل ما يلزم من أجل الاستدامة.