نانسي عجرم وراغب علامة يوحِّدان العالم عبر الموسيقى

المصدر: البيان

تنطلق سلسلة "أمسيات خالدة" الفنية في إكسبو 2020 دبي، في 15 أكتوبر الجاري بحفل يحييه قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، وفي ثاني حفلات هذه السلسلة المميزة يلتقي كل من نجمة موسيقى البوب العربية الفنانة نانسي عجرم والسوبر ستار راغب علامة بمعجبيهم من جميع أنحاء العالم العربي، يوم 12 نوفمبر المقبل.

وسيعيد راغب علامة إحياء أغنياته الشهيرة من مسيرته الفنية الحافلة التي استمرت 30 عاماً، لكن بأداء جديد ومبتكر سيسلط الضوء على الكيفية التي تربط فيها الموسيقى بين جميع البشر من جميع أنحاء العالم، لتشجع الناس في كافة أرجاء المعمورة على التواصل والمشاركة في التجارب التعاونية بالتماشي مع موضوع إكسبو 2020 الفرعي "التنقل".

وعلق الفنان راغب علامة على الفعالية بقوله: "أريد أن أدمج الثقافات المختلفة معا، كما أريد أن تسمعني جماهير المطربين الآخرين وفي الوقت نفسه أرغب في أن يستمع جمهوري للمطربين المفضلين لدى الشعوب الأخرى، فأنا لطالما أحببت الأفق المفتوحة، وسلسلة (أمسيات خالدة) من إكسبو 2020 دبي ستكون المنصة المثالية لتحقيق ذلك".

من جهتها، ستؤدي المغنية وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف نانسي عجرم، أشهر أغنياتها، في أداء لم يسبق له مثيل تحت قبة ساحة الوصل الساحرة. وتجسيداً لواحد من موضوعات إكسبو 2020 الفرعية وهو "الاستدامة"، سينقل عرضها رسالة عن الكيفية التي يتوجب فيها تغيير القيم والمواقف الإنسانية من أجل رسم ملامح مستقبل أكثر مرونة وقدرة أكبر على الصمود.

وتقول الفنانة نانسي عجرم: "عندما نعمل جميعاً معاً ونتعاون، يمكننا بناء مجتمع أفضل، ولا يسعني الانتظار لكي أكون جزءاً من مسيرة إكسبو 2020 المذهلة. وآمل أن يكون عرضي ملهماً لنشر الإيجابية بين فئة الشباب في كل مكان، وأن يحفزهم إلى بناء جسور للتواصل مع بعضهم البعض بغض النظر عن الثقافات والخلفيات والمعتقدات".

وتتصدر مجموعة مميزة من الفنانين المحليين والعالميين سلسلة "أمسيات خالدة" طوال الستة أشهر خلال انعقاد الحدث الدولي، والتي ستنطلق بدءاً من 15 أكتوبر بحفل كاظم الساهر، وسيحظى المعجبون بفرصة مشاهدة العروض عن كثب أو عن بُعد، حضوريا أو افتراضياً، حيث ستُبث العروض على الهواء مباشرة عبر شاشة الوصل المذهلة، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي وموطن أكبر سطح عرض في العالم بزاوية 360 درجة.







