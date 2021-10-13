جناح إستونيا في إكسبو.. عالم من التكنولوجيا الرقمية

المصدر: وام

يأخذك جناح إستونيا في إكسبو 2020 دبي فور زيارتك له إلى عالم من التكنولوجيا تحت سحب البيانات والابتكارات ومجموعة من الأفكار الذكية و المشاريع التي ساهمت في توفير 3% من الناتج المحلي سنويا ما جعل من إستونيا في المركز الأول على مؤشر الأمن السيبراني العالمي في أوروبا.

وقالت مايلين آسماي مدير إدارة التسويق والاتصال في جناح إستونيا في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام"، إن الجناح يعرض مراحل إنجازات إستونيا في بناء نظام بيئي فاعل وآمن في الصحة والبنية التحتية والنقل والتعليم من خلال ابتكار برامج تقنية مسرعة للتنمية المجتمعية أدت إلى انتقالها إلى الرقمنة خلال 20 عاماً.. مشيرة إلى أن 99% من الخدمات الحكومية تتم عبر الإنترنت على مدار الساعة و طوال أيام الأسبوع.

وأضافت أن الجناح يقدم مجموعة من التقنيات الذكية "الروبوت النادل" ليحل محل النادل في المقاهي والمطاعم و يقدم الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي المشروبات، ويتعامل مع العملاء عبر نظام ذكي من حيث المدفوعات وتحديد الطلبات وتقديمها بأسلوب تقني دقيق.

وأوضحت أن جناح إستونيا يعرض أيضاً فكرة القوالب الزراعية الذكية باستخدام تربة ذكية مطورة خصيصا ونظام آلي بسيط تساعد على زراعة النباتات بسرعة و سهولة في المنازل و المناطق ذات المساحات الصغيرة وذلك لحل مشاكل الازدحام العمراني والتطور المستمر للمدن والمباني والتي تسهم في الحفاظ على توفير المياه 95 ‎%‎ والحصول على زراعة طبيعية لأكثر من 70 صنفاً من الأعشاب والخضراوات والزهور والنباتات المثمرة للنباتات خلال 365 يوماً في السنة دون تدخل بشري.

وأشادت بدور دولة الإمارات وما تقدمه عبر إكسبو 2020 دبي من خدمات تكنولوجية وعرض لأبرز الابتكارات والأفكار والمشاريع التي تسهم برسم مستقبل أفضل للبشرية.