الرئيس السنغالي يفتتح جناح بلاده ويشهد الاحتفاء بيومها الوطني

المصدر: البيان

على هامش حضوره الدورة السادسة من «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال»، افتتح الرئيس السنغالي، ماكي صال، أمس، جناح بلاده المشارك في «إكسبو 2020 دبي»، كما حضر احتفال إكسبو 2020 باليوم الوطني للسنغال الذي شهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس التراث الغني للسنغال.

وقال الرئيس: يمثل «إكسبو 2020 دبي» تجمعاً عالمياً للأمم، كما أنه يجسد عاملاً من عوامل نشر السلام والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، وهو أمر مهم في عالم تسوده الصراعات، ويحتاج الناس فيه لتعلم كيفية العيش بسلام وتفاهم واحترام مع بعضهم البعض، مع الحرص على تبادل الخبرات المكتسبة فيما بينهم لتحقيق المزيد من التطور والتقدم والرفاهية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيئة، وهي القيم التي تمثلها مشاركة السنغال في هذا الحدث الدولي، كما أنها القيم التي جعلتني أحرص على حضور افتتاح جناح دولتنا في «إكسبو 2020 دبي».

فيما قال جاس كم، مدير جناح جمهورية السنغال في إكسبو 2020 دبي: اطلع الرئيس خلال فعاليات احتفالنا باليوم الوطني للسنغال على العديد من المعروضات التي يقدمها جناحنا، ومنها نموذج مصغر للقطار السريع الذي يعد من أسرع القطارات في غرب أفريقيا، كما استمع الرئيس إلى شرح مفصل حول محتويات المعرض، وما تضمنه من مقتنيات ومعروضات مختلفة ومتعددة، لا سيما من المشغولات والملابس التقليدية، كما افتتح المعرض المصاحب للاحتفال الذي ضم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية التي تعكس ثقافتنا المحلية الغنية.